«Креонт» в Україні: опера, що вміє зникати й повертатися

Нещодавно на сцені Національної філармонії України команда Open Opera Ukraine представила концертну версію опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Це вже третє за останні кілька років українське виконання першої опери композитора, партитура якої дивом знайшлася в Лісабоні. Відтоді як 2023-го року на рукопис в одній із португальських бібліотек натрапила професорка львівської консерваторії Ольга Шуміліна , опера відразу прозвучала на вітчизняній сцені, причому в різних форматах та інтерпретаціях. І, схоже, це тільки початок.

Талант з Глухова

Дмитро Бортнянський народився у Глухові, проте більшу частину життя прожив у Петербурзі, де й помер. Тож у російських джерелах Бортнянського називають «російським композитором українського походження».

Втім, його ім’я давно увійшло до пантеону українських класиків другої половини ХVІІІ століття, разом із Максимом Березовським та Артемієм Веделем. Бортнянський увійшов до історії української музики передусім як автор класичного хорового концерту, де поєднав традиції професійної західноєвропейської музики з народним і церковним багатоголоссям. Менш відомою, практично недослідженою є його рання творчість, до якої належать і опери італійського періоду.

Справді, феномен Бортнянського — це синтез кількох культурних традицій, і не лише української та російської. Перш ніж покинути Україну семирічним хлопчиком, він навчався у Глухівській співочій школі. Як рідкісний дискант, він брав участь у виступах Глухівської музичної капели, заснованої графом Крилом Розумовським. Тобто і професійне звучання хору й оркестру, і народна пісенна традиція створювали звичне для майбутнього композитора інтонаційне середовище.

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У Петербурзі вчителями Бортнянського, півчого Придворної капели (а згодом – її багаторічного керівника), були німці Йозеф Старцер (навчав контрапункту) і Герман Фрідріх Раупах (оперна композиція) та українець Марко Полторацький (хоровий спів).

Фото: надано О.Шуміліною Прижиттєвий портрет Бортнянського 1780-х років

Опинившись на навчанні в Італії за розпорядженням цариці Катерини ІІ, талановитий юнак потрапив під опіку маестро Бальдасаре Галуппі. За одинадцять років італійських студій (Венеція, Болонья, Рим, Флеренція, Модена, Мілан, Неаполь) Бортнянський досконально оволодів «італійським стилем» у композиції і добре затямив тогочасні запити вимогливої італійської публіки.

В Україні Бортнянського часто ставлять поруч із Моцартом – і справді, складно не піддатися спокусі порівняти стиль цих митців. У Бортнянського ми чуємо, здавалося б, «ту саму» легкість, життєствердну піднесеність, вишукану шляхетність звучання, що й у Моцарта. Втім, Бортнянський – передовсім представник своєї доби, він творив на межі пізнього бароко й раннього класицизму. Саме ця невизначеність робить його ще більш цікавим.

Нотний детектив

Бортнянський написав шість опер, три з яких на італійське лібрето, а ще три – на французьке. Оригінали й історичні копії рукописних партитур цих опер розпорошені по різних архівах і бібліотеках різних країн світу. Наприклад, «Алкід» зберігається в Лондоні, «Квінт Фабій» в Італії, а три французькі опери — в Росії. В Україні в різні роки прозвучали й були поставлені опери «Алкід» та «Сокіл», і ось тепер дійшла черга й до «Креонта».

«Креонта» Бортнянський створив у віці 25 років у Італії за трагедією Софокла «Антігона». Відомо, що 1776 року у венеційському театрі Сан Бенедетто відбулася прем’єра. Відтак ноти таємничим чином зникли. Ольга Шуміліна з’ясувала, що «Креонт» ішов у венеційському театрі впродовж усього сезону 1776/1777 років, а це свідчить про неабиякий успіх вистави, інакше б її зняли з репертуару вже після першого показу. До Португалії ноти «Креонта» ймовірно потрапили завдяки кастрату Себастьяно Фолікальді – тому самому, що співав Гемона у венеційській постановці, а перед тим він був співаком капели португальського королівського двору.

Фото: надано О.Шуміліною Обкладинка партитури «Креонта»

Майдан у ХVІІІ столітті

Головні герої «Креонта» Бортнянського, як і в Софокла, – діти царя Едіпа. Після смерті батька вони є спадкоємцями престолу. Втім, допоки Етеокл і Полінік не можуть поділити владу і в поєдинку вбивають один одного, зі сварки користає їхній дядько Креонт, який оголошує себе царем Фів. Як суворий правитель, він наказує поховати тіло лише одного з племінників, Етеокла, а тіло Полініка, що розпочав війну, залишити без поховання. Сестра покійних, Антігона, таємно порушує наказ царя, ховає брата згідно з обрядом, і за це її засуджують до страти. У Софокла у фіналі три смерті: Антігона, її коханий Гемон, а також дружина царя Еврідіка (якої немає у Бортнянського).

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Втім, Бортнянський взяв за основу своєї опери лібрето Марко Кольтелліні, яке той написав для опери «Антігона» Томаззо Траетти. Адже писати оперу на одне й те саме лібрето – звична практика того часу. Вочевидь, для композиторів це було свого роду змаганням: чия музика краща. Так ось Кольтелліні відкидає трагічний Софоклівський фінал: цар урешті проявляє великодушність і змінює гнів на милість – Антігона лишається жива й маємо тут щасливий фінал. Бортнянський вносить корективи: робить головним героєм царя, а також виокремлює образ фіванського народу – саме народ повстає проти тиранічного правителя, а замість нього царицею стає Антігона. Майже як історія про наш Майдан, або своєрідний маніфест свободи й демократії, створений задовго до Конституції Пилипа Орлика.

Фото: facebook/OPEN OPERA UKRAINE Опера «Креонт» Дмитра Бортнянського у виконанні Open Opera Ukraine

«Креонт» в Україні

Сам факт португальської адреси «Креонта» не є новиною вже років із десять, принаймні для вузького кола дослідників. Чи не вперше публічно про це згадує російська музикознавиця Марина Рицарєва у своїй перевиданій 2015-го року монографії про Бортнянського (цікаво, що свою докторську дисертацію, присвячену російському(!) хоровому концерту другої половини ХVІІІ століття Рицарєва захистила 1989 року в Київській консерваторії). Крім того, як підказує Google, ще 2012 року «Креонт» прозвучав у концертній версії десь у далекій Якутії (чи пак у республіці Саха).

Сьогодні нібито не годиться посилатися на росіян. Але й говорити про «культурну сенсацію», «світову прем’єру» (як подавалися перші два виконання «Креонта» в Україні), теж не зовсім коректно. Так, під проводом знаного українського диригента Германа Макаренка у листопаді 2024 року опера прозвучала у концертному варіанті у київській Дипломатичній академії, а в жовтні 2025-го показали її сценічну версію у Чернівцях. Обидві події відбулися у межах проєкту «Повернення світу першої опери Бортнянського "Креонт"». Вже сама назва акцентує дипломатичну складову та масштаби промоції. Проєкт включає вихід компакт-диску зі студійним записом опери, що вже доступний на міжнародних стрімінгових платформах. Крім того, заплановано сценічну постановку в Києві. Організатори тримають інтригу — принаймні відкриту репетицію «проганяли» без театральних елементів і костюмів, під рояль (замість Національного Президентського оркестру, який гратиме на самій премʼєрі).

Фото: facebook/OPEN OPERA UKRAINE Опера «Креонт» Дмитра Бортнянського у виконанні Open Opera Ukraine

Два підходи – два світи

Інтерпретація Бортнянського Германа Макаренка орієнтована на сучасного слухача і базується на засадах музичного класицизму. Водночас, певна патетичність музичної подачі апелює до романтизму. Диригент узяв доволі швидкий темп, що повинно із першої ж ноти налаштувати слухача на сприйняття динамічного двохгодинного цілого «на одному диханні». Вокальні партії звучать об’ємно, із характерним для бельканто вібрато. Виконавці головних героїв, Сергій Бортник і Ольга Фомічова, – безумовні професіонали. Але за подачею звуку їхні Креонт і Антігона мало чим відрізняються від тих чи інших героїв, наприклад, опер Верді. До речі, кастратів тут замінили ліричними тенорами, що теж характерно для практики ХІХ століття. Міцним академічним фундаментом цієї версії є хоровий блок – потужне звучання Національної капели «Думка», яка, до слова, переспівала усі 35 хорових концертів Бортнянського.

Open Opera запропонувала інший підхід: його ідея в тому, щоб відтворити «Креонта» так, як його чув сам Бортнянський. Це не просто виконання, а наукова реконструкція, чим займається історично поінформоване виконавство. В Україні фахівців у цій галузі небагато, тому в ролі диригента в цьому «Креонті» виступив знаний австрійський експерт із виконання давньої музики Йорґ Цвікер.

Фото: facebook/OPEN OPERA UKRAINE Опера «Креонт» Дмитра Бортнянського у виконанні Open Opera Ukraine

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Саме бароковою, а не класичною оперою названо «Креонта» у цьому варіанті. Це opera seria, але не зовсім традиційна. Не відповідає канонам жанру зокрема те, що тут багато хорового звучання. У цьому Бортнянський імовірно наслідує Глюка та ідеї його оперної реформи. Втім, хор – це дуже типово й для самого Бортнянського. У виконанні хору Liatoshynskyi Capella (хормейстерка Наталія Хмілевська) ми почули дещо незвичного хорового Бортнянського – камерного, легкого, на противагу щільному, патетичному звучанню у традиційних інтерпретаціях.

Головне тут – природність звучання. Ми почули помірний, стриманий «бароковий» темп, навіть у сценах allegro музика розгортається в часі приблизно зі швидкістю людського пульсу.

Фото: facebook/OPEN OPERA UKRAINE Опера «Креонт» Дмитра Бортнянського у виконанні Open Opera Ukraine

У вокальному плані – це «рівний», наскільки можливо, чистий звук і чітка артикуляція у вимові тексту – солісти буквально декламують, розспівуючи, італійське лібрето. Дуже якісний Креонт (Денис Сагіров): принциповий і непохитний, а водночас глибоко самотній цар-деспот. Ідеали моралі й шляхетності блискуче втілює Антігона (Соломія Павленко).

Попри очікування музичних пуристів, тут немає контр-тенорів, які нібито мали замінити кастратів. Натомість їхні партії виконують мецо-сопрано Олена Піньковська і сопрано Катерина Левицька. Насправді суперечності тут немає: контратенори (фальцетисти) з’явилися у виконавській практиці у ХХ столітті, тоді як в епоху Бортнянського цілком прийнятною заміною вважалися травесті (зазвичай це жінки, перевдягнені в чоловіків).

Фото: facebook/OPEN OPERA UKRAINE Опера «Креонт» Дмитра Бортнянського у виконанні Open Opera Ukraine

Якщо вже чимось засмучуватися, то хіба відсутністю в оркестрі копій історичних інструментів, струнних із жильними струнами й бароковими смичками, барокових духових, що дають специфічне м’яке звучання. Зрештою, це відома проблема сучасного автентичного руху в Україні: брак грошей, брак інструментів. Але клавесин є (Наталія Фоменко) і теорба є (Ігор Тарновецький). А ми вже звикли радіти малому.

Хай там як, а «Креонт» повернувся.