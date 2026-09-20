Попри постійні обстріли, відключення світла та близькість до фронту, осінній театральний сезон 2026 року в Україні пропонує десятки масштабних прем’єр – класична опера, козацьке фентезі, імерсивний перформанс, документальні вистави про війну. Нові роботи представлять Максим Голенко, Дмитро Захоженко, Євген Лавренчук, Василь Вовкун, Ігор Білиць, Дмитро Некрасов, Артем Вусик. Вже цієї осені з’являться перші прем’єри, що отримали фінансування за програмою «Тисячовесна» . А ще, театральна карта України буде особливо насиченою фестивалями – різними за масштабом, форматом і програмою. У цьому огляді ми зібрали головні прем’єри та проєкти українських театрів із вересня по листопад.

ТЕАТРИ НА ЛІНІЇ ФРОНТУ

Харківська опера

Цієї осені Харківська опера представить дві прем’єри, створені за підтримки державної ініціативи «Тисячовесна». 5 та 6 листопада відбудеться прем’єра хореографічного проєкту Karinska, присвяченого 140-річчю від дня народження художниці з костюмів Варвари Каринської. Народжена в Харкові, вона працювала у Парижі та Нью-Йорку, а 1949 року отримала «Оскар» за дизайн костюмів до фільму «Жанна д’Арк». Новий український балет звертається до її постаті та творчої спадщини, повертаючи в культурний контекст ім’я харків’янки, яка вплинула на світове сценічне мистецтво.

Фото: з сайту театру Харківська опера. Відкриття сезону і початок фестивалю 'Схід Опера Фест'

Друга прем’єра – вистава-реквієм «Голос і попіл. Псалом незнищенного слова», покази якої заплановані на 13 та 28 листопада. Постановка поєднає українську музичну спадщину XVIII століття з мовою сучасного театру, live video та перформативними практиками. Музичною основою стануть твори Євгена Станковича – фрагменти Шостої симфонії та кантата «Панахида за померлими з голоду» на вірші Дмитра Павличка. Поетичні тексти Олени Теліги, Людмили Старицької-Черняхівської, Марка Вороного, Леся Курбаса та інших представників Розстріляного відродження прозвучать поруч із музикою.

Дніпровська опера

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Першою прем’єрою 53-го театрального сезону Дніпровського театру опери і балету стане балет-роман «Петриківка» – постановка про кохання, яке проходить крізь війну, час і випробування. Над виставою працюють композитори Володимир Богатирьов, Алла Загайкевич та Дмитро Малий, а режисером і автором лібрето виступає Максим Булгаков. Візуальний простір постановки побудований на мотивах петриківського розпису. У музичній партитурі поєднане звучання симфонічного оркестру та сучасна електроакустична музика. Це буде історія про повернення додому після війни. Прем’єра запланована на 11 жовтня.

Фото: надане автором

Восени на фестивалі «Схід Опера Фест» у Харкові театр представив мюзикл «Школа танців Соломона Шкляра» та оперу «Хитрий Лис».

Одеська опера

Одеський театр опери та балету відкрив осінній сезон ХІ Міжнародним фестивалем мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері», який цього року об’єднав вистави та концерти за участю артистів Одеської, Національної, Харківської, Львівської та Дніпровської опер. У межах фестивалю відбулася прем’єра балету «Сніг у Флоренції» Олесі Шляхтич за мотивами драматичної поеми Ліни Костенко.

Фото: надане автором

Музику до постановки написав Золтан Алмаші, художнє рішення створив Петро Богомазов. В основі сюжету – реальний епізод із життя італійського скульптора доби Відродження Джованфранческо Рустичі, учня Мікеланджело. Через цю історію вистава говорить про внутрішню свободу, гідність, відповідальність митця та здатність мистецтва переживати час. Наступний показ – 18 жовтня.

Херсонський театр Куліша

Херсонський театр Куліша продовжує працювати одразу на кількох майданчиках, випускати нові вистави та проводити «Мельпомену Таврії». Восени театр готує по дві прем’єри у Миколаєві та Херсоні. У Миколаєві 16 вересня показав «Бути рідними» Євгена Скрипника за п’єсою Марини Смілянець «Собача будка» – виставу яка піднімає питання про те, що робить людей рідними, спільна кров, дім, спогади чи пережитий разом біль.

Фото: надане автором

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Також тривають репетиції «Старого і моря» за Гемінґвеєм у постановці Олександра Самусенка. У Херсоні Альона Мовчан працює над поетичним перформансом «ГРАНІ» за творами Анатолія Кичинського про багатогранність жіночого досвіду, а Ірина Корольова – над концертом «Жінка. Приміряючи долю».

Сумський театр Щепкіна

Через гостру безпекову ситуацію в Сумах восени театр працюватиме виключно на майданчиках в укриттях. Через це раніше анонсовану прем’єру «Гамлета» перенесли на невизначений термін. Водночас робота над новими проєктами триває: першою прем’єрою 94-го сезону стане «Звірі» за п’єсою Дона Нігро «Звірячі історії» у постановці директора театру Дмитра Некрасова. Покази заплановані на 25–27 вересня.

Фото: надане автором

Колектив продовжує співпрацювати із запрошеними режисерами – у жовтні театр представить «Житейське море» за п’єсою Івана Карпенка-Карого у постановці Раяни Аль Хаммаді. У листопаді музичне шоу KoLo вирушить у тур містами України, а репертуар поповнить ще одна прем’єра Дмитра Некрасова – «Кайдаші 2.0» за п’єсою Наталі Ворожбит. Також театр планує постановку за однією з п’єс, створених у межах українсько-американського культурного обміну «Театральні вікна: Україна – США».

Запорізький «Дім актора»

Запорізький «Дім актора» восени представить два нові проєкти. У вересні відбудеться прем’єра фізичної вистави-притчі «ЦИКЛ» – спільної роботи MŌNTAЖ & K°, театру-лабораторії Vie та «Дому актора». Режисер – Гліб Зельгін, композитор – Костянтин Бушинський пероформерка – Ірина Тичина. Вистава розповідає про людину, яка є очевидцем коловерті змін як внутрішнього світу думок, почуттів, станів, так і зовнішніх турбулентних подій.

Фото: надане автором

На початку жовтня покажуть «Листи додому» – спільний документальний театральний проєкт із United Ukrainian Theatre з Нідерландів, який досліджує досвід українців, розділених війною та відстанню. Дві «дзеркальні» вистави розповідатимуть про українців, яких війна розділила між різними країнами: у Нідерландах звучатимуть історії тих, хто виїхав, а в Запоріжжі – тих, хто залишився.

22–25 жовтня відбудеться третій фестиваль «Дім Áктора» – цього року під назвою «Горизонт». У програмі – вистави незалежних і державних театрів з різних регіонів України, прем’єри, нові проєкти та освітня програма.

Одеський театр Василька

Одеський театр Василька працює в умовах постійних обстрілів та відключень електроенергії, що ускладнюють планування сезону. У вересні театр візьме участь в 11 Одеському міжнародному літературному фестивалі «Одеса»: в Грецькій залі відбудуться зустрічі із сучасними українськими письменниками. Також театр покаже виставу «Камінь» на фестивалі «Мельпомена Таврії».

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Фото: надане автором

Головною прем’єрою осені стане «Всі мої сини» Артура Міллера. Вперше в театрі Василька виставу поставить Олександр Степанцов. Прем’єру драми про відповідальність, вибір під час війни і ціну, яку людина платить за свої рішення, покажуть у жовтні.

Харківський театр «Нафта»

Харківський незалежний театр «Нафта» цієї осені представить дві прем’єри. Перша – казка «Шум листя» Євсевії Зякіної, переможниці проєкту «Нафтапрод». Це буде історія про загадки існування липового бульвару без лип, абрикосові джунглі Слобожанщини і заплутані лабіринти, в яких тепер живеться звичніше, ніж на ясних дорогах з чіткими вказівниками. Проєкт вийде 3–4 жовтня за підтримки Allianz Foundation.

Фото: К. Пєрєвєрзєва Вистава 'Шум листя'

16–18 жовтня театр покаже прем’єру «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію» за Майком Йогансеном. Режисер Артем Вусик вдруге звертається до цього роману: торік він поставив його у київському Малому театрі, а тепер нове прочитання покаже на харківській сцені. Прем’єра відбудеться у культурному центрі Some People за підтримки Українського культурного фонду.

Харківський театр Шевченка

Харківський театр ім. Т. Шевченка відкрив 105-й сезон у серпні. Восени театр готує відновлення «Калігули» Альбера Камю, прем’єру «Вітер шумить у тополях» Жеральда Сіблейраса в постановці Оксани Стеценко та дитячу виставу «Пригоди Чиполіно» Джанні Родарі у постановці Ірини Роженко. Окремою подією стане показ відеоверсії «Маклени Граси» за Миколою Кулішем у постановці Степана Пасічника. Прем’єру вистави планували на 24 лютого 2022 року. Відео покажуть 16 жовтня – до 100-річчя від початку першого сезону у Харкові «Березоля».

Харківський театр Квітки

Харківський драматичний театр ім. Г. Квітки-Основ’яненка представить восени один із проєктів, підтриманих ініціативою «Тисячовесна». Це будуть постановки двох вистав, які безпосередньо пов’язані з Харковом, його культурою та історією.

У листопаді відбудеться прем’єра імерсивної вистави «Депеш Мод» за мотивами роману Сергія Жадана. Дія вистави розгортається у Харкові 1990-х, а глядачі не залишатимуться в одному просторі: вони переміщатимуться театром разом із героями. Режисер – Віктор Єрмоленко.

Чернігівський театр Шевченка

Чернігівський музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка відкриє новий сезон трагікомедією «Фізики» Фрідріха Дюрренматта. Постановку здійснив Максим Тузов, який нині служить у військовому госпіталі в Чернігові. Виставу присвятили працівникам театру, які захищають Україну. «Фізики» порушують питання відповідальності за наукові відкриття та небезпеки, яку вони можуть становити в руках безвідповідальних політиків і диктаторів.

Фото: надане автором

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Творці переконані, що це постановка про нашу єдність, коли ми не розділені на тил і фронт, а об’єднані у прагненні перемогти. Перший показ відбувся 18 вересня. У вересні театр також візьме участь у фестивалі «Коломийські представлення» з виставою «Чарлі Гордон – ідіот».

Миколаївський художній театр

Миколаївський художній театр восени поєднає прем’єри, фестивальні покази та відкриття нового культурного простору. 12 вересня театр відкрив «ВільноСцену» – майданчик для творчої співпраці, лабораторій, майстеркласів, зустрічей, дискусій та вистав. Першими подіями стали вистава «Котячі історії» та відкриття художньої виставки «Миколаїв – місто героїв». У вересні театр покаже вистави «Бо я і є Україна» на фестивалі «Коломийські представлення» та «Безіменна зірка» – на «Мельпомені Таврії».

Фото: надане автором

24 вересня на сцені в укритті відбудеться прем’єра комедії «Полювання на мисливця» Олександра Вітера у постановці Марини Васильєвої. Її робота занурить глядачів у світ жіночих капризів, психологічних ігор та кумедних ситуацій. У жовтні у Хусті колектив покаже моновиставу «Проста українська скіфська баба» на ІІІ Театральному фестивалі «Відгомін вічності». А 27 і 29 листопада представить прем’єру «Ой не ходи, Грицю та й на вечорниці» Михайла Старицького в постановці Гіо Пачкорії. За словами митців, це буде історія, в якій кохання, ревнощі, вибір і народні традиції переплітаються в драматичному сюжеті, що не втрачає своєї сили крізь час.

Миколаївський національний театр

Миколаївський національний український театр драми і музичної комедії відкрив ювілейний 100-ий сезон. В межах фестивалю «Мельпомена Таврії» на своїй сцені колектив покаже виставу «Для сварки потрібен він». Нині колектив працює над мюзиклом «Тітка Чарлі» за п’єсою Брендона Томаса. Режисером постановки є херсонський режисер Сергій Павлюк.

ТЕАТРИ В ТИЛУ

Львівська опера

Львівська національна опера відкриє сезон масштабною прем’єрою «Набукко» Джузеппе Верді 25 та 26 вересня. Її сюжет, заснований на біблійній історії про поневолення єврейського народу вавилонським царем Навуходоносором (Набукко).

Фото: надане автором

Постановку здійснює Василь Вовкун, диригент – Мирон Юсипович, сценографію створив Тадей Риндзак. Опера розповідає про боротьбу за владу, поневолення та прагнення до свободи. Прем’єру приурочать до 85-річчя від дня народження Тадея Риндзака, який створив сценографію для близько 70 вистав Львівської опери, а також театрів Києва та Донецька. Паралельно в театрі можна переглянути виставку живопису львівського художника Сергія Гая.

Львівський театр Заньковецької

Першою прем’єрою сезону в Національному театрі імені Марії Заньковецької стала «Поліандрія» Сергія Кулибишева у постановці Тані Губрій. Вистава на сцені «Стрих» говорить про українську пару, яка в умовах війни заново визначає межі близькості, спільного життя та майбутнього. 19 і 20 вересня на великій сцені театр представляє «Пекельну хоругву» за мотивами казок Сашка Лірника (інсценівка Люди Тимошенко). Козацьке фентезі ставить керівник театру Максим Голенко, а в постановці поєднають живу українську музику, гумор, міфологію та візуальність козацького бароко. Вистава звертається до теми свободи та здатності спільноти зберігати себе у складних обставинах.

Фото: надане автором

У жовтні театр покаже кабаре-гротеск «Аліса» за мотивами Льюїса Керролла у постановці Марії Ясинської – виставу, де історію значною мірою розповідають через пластику, музику та ритм. Це буде не ілюстрація класичної казки, а гротескне переосмислення можливості легко втратити відчуття власного «я», коли світ навколо постійно змінює правила. У листопаді Євгеній Резніченко представить «Десафінадо» за твором Андрія Бондаренка.

Франківський драмтеатр

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Івано-Франківський національний драматичний театр на початку вересня відкрив восьму сцену – новий майданчик у підземеллі міської Ратуші. Простір обладнали сценічною платформою, звуковою, світловою та проєкційною технікою. Першою тут показали неооперу-жах HAMLET. Восени театр активно гастролюватиме: у вересні колектив уже побував у Пряшеві та Братиславі, Празі, Кропивницькому й Харкові. «Марусю Чурай», попередню прем’єру театру, покажуть у Львові 21–23 вересня та Києві 12–13 жовтня.

Фото: надано театром Репетиція 'Спитайте Мієчку'

31 жовтня відбудеться прем’єра «Спитайте Мієчку» за романом Євгенії Кузнєцової. Це перша постановка Дмитра Захоженка у Франківському драмтеатрі після його призначення головним режисером. У центрі роману – історія родини та взаємини між поколіннями. Також Захоженко працюватиме над мюзиклом про Революцію на граніті 1990 року.

Львівський театр Лесі Українки

Восени Театр Лесі Українки проводить дві важливі події – «Шоукейс: Вимір Театру Лесі» та прем’єру «Сімейної анатомії». 17–20 вересня на Шоукейсі театр представив вісім вистав та дві публічні дискусії – про трансформацію театральних процесів під час війни та роботу з ветеранами.

Фото: надане автором

У жовтні театр представить «Сімейну анатомію» Яни Колодійчук за п’єсою Анастасії Іванес. Постановка поєднає драматургію з документальними історіями та досліджуватиме сім’ю як простір формування людини, а також досвіди втрати, відсутності, сепарації та міжпоколінної передачі травми. Для режисерки, драматургині, сценографки, композиторки та виконавиці головної ролі це буде дебют на академічній сцені.

Вінницький театр Садовського

Вінницький музично-драматичний театр імені Миколи Садовського 17 вересня відкриє 116-й сезон відновленням рок-опери «Біла ворона» Юрія Рибчинського та Геннадія Татарченка. У команді постановників режисер Тарас Мазур, художниця Анна Духовична та балетмейстерка Діана Калакай. Виставу, яку театр уперше представив у 2018 році, поновили під керівництвом асистента режисера Романа Хегай-Семенова. 18 вересня рок-оперу покажуть в межах фестивалю «Мельпомена Таврії».

Фото: надане театром Вінницький театр , Вистава 'Кассандра'

Цього сезону театр розпочинає репертуарний обмін із Житомирським музично-драматичним театром імені Івана Кочерги. Першою роботою стане показ документальної драми «Літепло. Історія одного хутора» Ігоря Юзюка в постановці Петра Авраменка, яку у Вінниці покажуть 1 жовтня. Ще одна важлива подія сезону – дебют театру у фіналі Фестивалю-Премії «ГРА». У листопаді Вінницький театр представить «Кассандру» та змагатиметься за нагороду в номінації «Найкраща драматична вистава великої сцени».

Чернівецький театр Кобилянської

Чернівецький театр імені Ольги Кобилянської відкрив сезон прем’єрою «Буковинська Madonna» режисера Івана Бутняка та письменниці Юліти Ран – виставою про театральне життя Чернівців 1930-х років і художника Ґеорґа Льовендаля, який працював у місцевому театрі. Постановка використовує формат «сцена на сцені»: глядачі сидять безпосередньо на сцені, а дія розгортається в різних частинах театрального простору. Наступні покази – 15 і 16 жовтня.

Фото: Ярослава Свідерська Репетиція вистави 'Буковинська Madonna'

Цей рік театр вирішив присвятити буковинській драматургії та темам, пов'язаним із регіоном, і «Буковинська Madonna» стала однією з перших постановок, створених у межах цього напрямку. Наступною запланована 2 жовтня прем'єра імерсивної вистави за романом Максима Дупешка «Історія варта цілого яблуневого саду», над втіленням якої працює режисер Дмитро Леончик. Глядачі разом із героями переміщатимуться зовнішніми і внутрішніми локаціями театру. Це буде історія про кохання, війну і про втрати, які вона приносить, а також про місто Чернівці, його історію, дух і атмосферу.

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Наприкінці жовтня театр проведе фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини». У його програмі – вистави та сценічні читання п’єс двох фіналістів ініціативи «Тендер на комедію». У листопаді театр представить ще одну прем’єру – «В неділю рано зілля копала…» за твором Ольги Кобилянської у постановці Петра Колісника.

Закарпатський драмтеатр Шерегіїв

106-й театральний сезон Закарпатський музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв відкрив виставою «Децима», яку показали в межах «Мельпомени Таврії». На великій сцені триває робота над новою виставою за мотивами роману Марка Геддона «Загадковий нічний інцидент із собакою». Постановка «(Не)прості числа» створюється режисеркою Яною Богомоловою в межах грантового проєкту «Спільна сцена: театр – простір самовираження без бар’єрів», який реалізується за підтримки Українського культурного фонду та British Council Ukraine. Головною у виставі є тема інклюзії, спроба побачити звичний світ з іншої точки зору та почути тих, хто відчуває його інакше. Прем’єра запланована на кінець вересня, покази будуть безкоштовними.

Фото: Олексій Попов Репетиція вистави '(Не)прості числа'

Однією з наймасштабніших прем’єр у театрі має стати «Енеїда» від Євгена Лавренчука, у якій буде задіяна значна частина акторського складу театру, а також запрошені митці з-за кордону. На сцені-трюм Олег Мельничук ставитиме «Чорнобильську Мадонну» у творчій співпраці з Академією культури і мистецтв. А для дітей готують музичну виставу «Картата казка» за мотивами українських народних казок в інсценізації Клари Берец. Також колектив восени планує гастролі по області та Україною.

Львівський театр «Воскресіння»

Спільно з Національною філармонією України колектив Львівського театру «Воскресіння» працює над виставою «Будинок гармонії» Ілони Ельтек, про яку ми детально писали у попередньому анонсі. Прем’єра відбудеться у Києві 3 листопада, а потім – у Львові. А наприкінці листопада свою першу прем’єру у «Воскресінні» представить новий керівник Ігор Білиць. Це буде інсценізація однієї з найвідоміших повістей італійської дитячої письменниці Анджели Нанетті «Мій дідусь був черешнею», що перекладена більше ніж 20-ма мовами світу та відзначена літературними преміями Німеччини, Франції, Італії та Словаччини. Це зворушлива родинна історія про дитинство, щиру любов, пам'ять і про те, як пережити втрату близьких людей.

Фото: надане автором

Восени театр продовжує реалізовувати проєкт «Воскресіння: театр без бар’єрів», який підтримав Український культурний фонд. У його межах колектив впроваджує нові формати доступності. У вересні з перекладом на українську жестову мову покажуть вистави «Вар’ят і монашка», «Танець життя» та «Дикий Захід». Для глядачів з порушенням зору будуть доступні послуги звукоопису для 4 репертуарних вистав, а також вони зможуть відвідати тактильну виставку декорацій у зменшеному вигляді та відчути театр на дотик. Незабаром в театрі з’являться анонси вистав, надруковані шрифтом Брайля. В межах проєкту театр також представив прем’єру інклюзивної вистави «Козак Мамай та Ключі від Раю» Артема Вишневського у постановці Алли Федоришиної. У постановці український епос оживає через рух, пластику, музику, візуальні образи та сценічну фантазію. Вистава створена на перетині драматичного, вуличного та фізичного театру. Наступні покази – 1 і 11 жовтня.

Хмельницький театр Старицького

Хмельницький музично-драматичний театр ім. М. Старицького як багато інших українських театральних колективів долучився до фестивалю «Мельпомена Таврії» і на своїй сцені 18 вересня покаже виставу «І.Т.С.». у жовтні колектив презентуватиме дві прем’єри – 4-го «Брідські явища» за п'єсою Андрія Бондаренка у режисурі Дмитра Гусакова і 7-го мюзикл «Лісова пісня» за мотивами драми-феєрії Лесі Українки, автором лібрето, режисером і балетмейстером якої є Юрій Саввон. Перша постановка – це містично-детективна історія про втрату близької людини і пошук способу пережити цей біль. Друга – історія про трагічне кохання, свободу душі та одвічне прагнення людини до гармонії з природою.

Фото: надане автором

Також у жовтні театр запланував проведення Всеукраїнського театрального фестивалю Starytskyi Theatre Fest – 2026, присвяченого 95-річчю театру. Захід відбудеться 7–11 жовтня і в його програмі покази вистав театрів з Ніжина, Дніпра, Вінниці, Ужгорода і Хмельницького. У листопаді виставу «Перший урок» колектив покаже у фіналі 8 Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА».

Львівський театр Леся Курбаса

Львівський театр імені Леся Курбаса 17 вересня показав на фестивалі «Мельпомена Таврії» виставу «Мольєр. Анатомія». Восени театр представить дві прем’єри за прозовими творами. Першою, у жовтні, стане «Сойчине крило» за новелою Івана Франка у постановці Ірини Ципіної. У листопаді театр покаже інсценізацію за творами Миколи Хвильового, над якою працюють Володимир Кучинський, Андрій Водичев та студенти акторського курсу.

Фото: надане автором Галина Щупак на репетиціях вистави 'Поле.Ранкова леді'

Також восени театр розпочне репетиції танцювального перформансу хореографки Галини Щупак, представниці школи Піни Бауш. Перформанс буде побудований на принципах рухової імпровізації. До 140-річчя від дня народження Леся Курбаса театр готує поетичну виставу, яка поєднає його тексти з поезією митців Розстріляного відродження – Миколи Хвильового, Михайля Семенка, Майка Йогансена та інших. Через діалог текстів і поколінь команда театру прагне осмислити спадщину українського авангарду в контексті сучасної боротьби за культурну ідентичність. До роботи долучаться студенти майстерні Володимира Кучинського.

Рівненський драмтеатр

Рівненський музично-драматичний театр відкрив 87-й сезон відновленням «Гамлета» за Шекспіром у постановці Володимира Петріва. Після загибелі на фронті виконавця головної ролі Володимира Федінчука театр призупинив покази вистави. Тепер «Гамлет» повернувся до репертуару з новим виконавцем головної ролі – актором із Чернівців Іваном Даніліним.

Фото: Анатолій Мізерний Вистава 'Гамлет', на фото Іван Данілін.

У вересні театр також показав «Солодку Дарусю» на «Мельпомені Таврії». Загалом цього сезону колектив планує шість прем’єр українських та іноземних режисерів. Першою стане «Кайдашева сім’я» за Іваном Нечуєм-Левицьким у постановці актора Національного театру імені Івана Франка Петра Панчука. Прем’єра запланована на 31 жовтня та 1 листопада.

Черкаський театр Шевченка

Черкаський музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка відкрив 95-й сезон виставою «Безталанна». Восени театр готує містичну феєрію «Різдвяна пісня в прозі» за повістю Чарльза Дікенса – режисерка, авторка інсценізації та лібрето Катерина Чепура, художник Олег Татаринов.

У жовтні–листопаді театр розпочне репетиції «Хануми» за п’єсою Авксентія Цагарелі з грузинським режисером Кахою Гогідзе. Також колектив планує гастролі до Полтави.

Луцький театр «Гармидер»

Незалежний театр «Гармидер» готує документальну виставу-дослідження «Кімнати Левчанівської», підтриману Українським культурним фондом. Проєкт присвячений Олені Левчанівській – українській політичній та громадській діячці, педагогині, учасниці «Просвіти», – та її доньці Ірині, краєзнавиці, фотографці й документалістці. Режисерка Руслана Порицька створює виставу на основі родинного архіву Левчанівських: листів, фотографій, записаних свідчень та інтерв’ю з людьми, які знали Ірину. Через історію двох жінок постановка досліджуватиме пам’ять, материнсько-дочірній зв’язок, особистий спротив і збереження внутрішньої свободи в умовах тоталітарного режиму.

Фото: Соломія Бутейко Репетиція вистави 'Гармидер'

Прем’єра запланована на жовтень у мистецькому просторі «Ангар» у Луцьку. Також команда планує створити відеоверсію вистави. «Кімнати Левчанівської» продовжують роботу «Гармидера» з локальною історією та поверненням маловідомих імен у сучасний культурний контекст.

Львівський театр «Лава»

Незалежний театр «ЛАВА», заснований 2024 року на основі акторського курсу Дмитра Захоженка Львівського університету імені Івана Франка, восени представить прем’єру «Як ми прощаємось» режисерки та перформерки Вікторії Миронюк.

Імерсивний перформанс досліджує досвід втрати й завершення – від смерті близьких до втрати дому, звичних місць, мови та уявлень про майбутнє. Команда працює з авторською музикою, візуальними та тілесними формами, а смерть постає в образі драг-квін, яка грає на акордеоні й танцює вог. Проєкт став переможцем грантової програми Per Forma. У листопаді театр візьме участь у фіналі Фестивалю-Премії «ГРА» з виставою «Sex Education. Дівоча версія» Ніни Захоженко.

ПОДІЇ

Театральні фестивалі

Осінь традиційно є насиченим періодом театральних фестивалів в Україні. Серед найбільших і найстабільніших – «Мельпомена Таврії» (12–19 вересня), яку організовує Херсонський театр, «Вересневі самоцвіти» Кіровоградського театру імені Марка Кропивницького (23–29 вересня), а також «Золотий лев» Львівського театру «Воскресіння», проведення якого цього року перенесено на 2027 рік. Їхні програми виходять за межі театральних показів і включають музичні, літературні, освітні та соціальні події, залучаючи різні культурні простори міст.

Фото: надане автором

Серед фестивалів меншого масштабу – «Коломийські представлення» Коломийського театру (13–20 вересня), «Монологи над Ужем» Закарпатського драматичного та Закарпатського театру ляльок, Starytskyi Theatre Fest Хмельницького театру (7–11 жовтня) та «Золоті оплески Буковини» Чернівецького театру (листопад). У центрі цих фестивалів – театральні покази, професійний обмін і спілкування між театрами та їхніми командами. Загалом восени в Україні відбувається ще близько десяти локальних театральних фестивалів, тому цей перелік не є вичерпним.

Схід Опера Фест

Одним із найбільших за тривалістю та масштабом цієї осені став «Схід Опера Фест» у Харкові. Після кількарічної паузи фестиваль повернувся в оновленому форматі: протягом 28 днів Харківська опера приймала 18 театрів із 11 міст України. У програмі – 38 подій: перформанси, балети, опери, драматичні та лялькові вистави, мюзикли, рок-опери, музичні й мультимедійні проєкти.

Фото: надане автором

Усі фестивальні події проходять на сценічних майданчиках Харківської опери, облаштованих у безпечних просторах. Окрім театральної програми, фестиваль запропонував три мистецькі експозиції – сучасного українського живопису, театрального плаката та сценографії, та круглий стіл «Музичний вимір українського театру в часи війни: нові сенси, нова відповідальність» за участю режисерів, театрознавців, музикознавців, критиків і керівників театрів.Фестиваль завершився 18 вересня.

Драма Марафон

Харківський Театр на Жуках організовує «Драма Марафон» – проєкт, що об’єднає театри восьми прифронтових міст України. З вересня по грудень у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві, Херсоні, Сумах, Чернігові та Одесі відбудуться сценічні читання сучасних п’єс, дискусії з глядачами та майстеркласи. Авторами п’єс є українські драматурги, ветерани та волонтери.

Фото: надане автором

Після читань заплановані обговорення за участю театральних фахівців, психологів, громадських активістів, ветеранів і військовослужбовців. Окремий напрям проєкту – обмін практиками роботи театрів із військовими та ветеранами. У кожному місті представники київського Театру Ветеранів, чернігівського Театру Ветеранів ВОП або львівського «Театру Незламних» при реабілітаційному центрі Unbroken проведуть майстеркласи.

У межах «Драма Марафону» також презентуватимуть новий том щорічної антології «Драма Панорама 2025», який зараз готується до друку та об’єднає п’єси-переможниці драматургічних конкурсів року. Проєкт реалізується за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Фестиваль молодого європейського танцю

17–20 листопада Платформа сучасного танцю проведе у Львові Фестиваль молодого європейського танцю в межах проєкту dancEUA. У програмі – роботи молодих танцівників і хореографів з різних країн Європи.

Фото: Ніна Дурдевіч Фестиваль сучасного танцю. Вистава 'Life in Beta' Софії Міліч.

Серед них – соло BPM–Beats per Millennium лауреатки Aerowaves TOP-20 Сімони Дабіжі (Румунія), Life in Beta Софії Міліч (Хорватія), вистава Calima Анни Борас, створена в межах міжнародної резиденції для танцівників із Швеції, України, Хорватії, Румунії та Угорщини, а також соло «Сліди» Коральки Беговіч (Хорватія).