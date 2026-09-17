«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
ГоловнаКультура
Спецтема
Території культури

У Дніпрі відбудеться проєкт «ЄвроКривбас» про європейську індустріальну спадщину сходу

У програмі – покази документального фільму, виставка про історію міста та дискусії про деколонізацію.

Території культури
У Дніпрі відбудеться проєкт «ЄвроКривбас» про європейську індустріальну спадщину сходу
Кадр з фільму «ЄвроКривбас»
Фото: надала команда фільму

24 вересня у Культурно-діловому Menorah Center відбудеться показ документального фільму «ЄвроКривбас», що досліджує європейську спадщину Дніпра та області. 

Фільм Анни Паленчук та Марини Ткачук розповідає про бельгійських, французьких, британських, німецьких і польських підприємців та інженерів, які понад століття тому долучилися до розвитку регіону.

Національна прем’єра стрічки відбулась 4 вересня в межах Одеського міжнародного кінофестивалю. Зйомки проходили в Україні, Польщі та Канаді. Автори фільму працювали з архівними матеріалами, спілкувалися з українськими та міжнародними істориками й дослідниками, а також розшукали нащадків європейських переселенців. 

Реклама

Анна Паленчук – продюсерка, співсценаристка та співрежисерка стрічки – відома передусім як продюсерка українських та міжнародних кінопроєктів. Серед її робіт — «ЄвроДонбас», «Номери» Ахтема Сеітаблаєва за п’єсою Олега Сенцова, індійський фільм «RRR», відзначений премією «Оскар» за найкращу оригінальну пісню, а також документальна стрічка Мачека Гамели «Звідки Куди», що увійшла до шортліста премії Американської кіноакадемії.

Режисерка-постановниця фільму, а також співсценаристка Марина Ткачук відома за фільмом «Сімейний альбом», що мав прем’єру на Варшавському кінофестивалі. Третім сценаристом, а також креативним продюсером фільму є Корній Грицюк. 

Експертами у фільмі «ЄвроКривбас» виступили посол Бельгії в Україні пан Люк Якобс, експерт з публічної історії Антон Лягуша, краєзнавець Ігор Кочергін, історик та краєзнавець Максим Кавун, професорка Наталія Супрун. Консультант фільму – професор Гентського університету у Бельгії Брюно де Кордьє.

Фільм особисто представлять режисерка Марина Ткачук, асоційована продюсерка Юлія Максименко та герої фільму, експерти — завідувач кафедри всесвітньої історії Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара Альбер Венгер й історик, краєзнавець Максим Кавун. 

Показ є безкоштовним за умови попередньої реєстрації. Зареєструватись можна за посиланням

25 вересня просто неба у Дніпрі розпочне роботу вулична виставка «Європейська спадщина Дніпропетровщини, Луганщини та Донеччини». Виставка міститиме інформаційні стенди, присвячені історії Дніпра, Кам’янського та Кривого Рогу із архівними матеріалами. Вона триватиме до 10 жовтня за адресою пр. Олександра Поля, 2в. 

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies