У Дніпрі відбудеться проєкт «ЄвроКривбас» про європейську індустріальну спадщину сходу

У програмі – покази документального фільму, виставка про історію міста та дискусії про деколонізацію.

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24 вересня у Культурно-діловому Menorah Center відбудеться показ документального фільму «ЄвроКривбас», що досліджує європейську спадщину Дніпра та області.

Фільм Анни Паленчук та Марини Ткачук розповідає про бельгійських, французьких, британських, німецьких і польських підприємців та інженерів, які понад століття тому долучилися до розвитку регіону.

Національна прем’єра стрічки відбулась 4 вересня в межах Одеського міжнародного кінофестивалю. Зйомки проходили в Україні, Польщі та Канаді. Автори фільму працювали з архівними матеріалами, спілкувалися з українськими та міжнародними істориками й дослідниками, а також розшукали нащадків європейських переселенців.

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Анна Паленчук – продюсерка, співсценаристка та співрежисерка стрічки – відома передусім як продюсерка українських та міжнародних кінопроєктів. Серед її робіт — «ЄвроДонбас», «Номери» Ахтема Сеітаблаєва за п’єсою Олега Сенцова, індійський фільм «RRR», відзначений премією «Оскар» за найкращу оригінальну пісню, а також документальна стрічка Мачека Гамели «Звідки Куди», що увійшла до шортліста премії Американської кіноакадемії.

Режисерка-постановниця фільму, а також співсценаристка Марина Ткачук відома за фільмом «Сімейний альбом», що мав прем’єру на Варшавському кінофестивалі. Третім сценаристом, а також креативним продюсером фільму є Корній Грицюк.

Експертами у фільмі «ЄвроКривбас» виступили посол Бельгії в Україні пан Люк Якобс, експерт з публічної історії Антон Лягуша, краєзнавець Ігор Кочергін, історик та краєзнавець Максим Кавун, професорка Наталія Супрун. Консультант фільму – професор Гентського університету у Бельгії Брюно де Кордьє.

Фільм особисто представлять режисерка Марина Ткачук, асоційована продюсерка Юлія Максименко та герої фільму, експерти — завідувач кафедри всесвітньої історії Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара Альбер Венгер й історик, краєзнавець Максим Кавун.

Показ є безкоштовним за умови попередньої реєстрації. Зареєструватись можна за посиланням.

25 вересня просто неба у Дніпрі розпочне роботу вулична виставка «Європейська спадщина Дніпропетровщини, Луганщини та Донеччини». Виставка міститиме інформаційні стенди, присвячені історії Дніпра, Кам’янського та Кривого Рогу із архівними матеріалами. Вона триватиме до 10 жовтня за адресою пр. Олександра Поля, 2в.