В Україні пройде серія концертів польської класичної музики

Після Днів української музики у Варшаві, в Україні пройде дзеркальна подія: концерти польської музики в п’яти містах країни.
Концерти відбудуться 25 вересня у Вінниці, 9 жовтня у Харкові, 18 жовтня у Львові, 30 жовтня у Києві, 13 листопада в Черкасах і 27 листопада в Одесі. Для української публіки звучатимуть твори Юзефа Ельснера (вчителя Шопена, пов’язаного зі Львовом), Фридерика Шопена, Станіслава Монюшка (творця польської національної опери), Владислава Желенського та Мєчислава Карловіча (видатних польських симфоністів зламу XIX-XX століть), Кароля Шимановського (народженого на Черкащині першого польського музичного модерніста), Войцєха Кіляра (народженого у Львові, відомого як творці музики до багатьох фільмів – зокрема «Дракула» Френсіса Копполи), Вітольда Лютославського та Генрика Міколая Гурецького (велетнів польської музики XX століття), Міколая Пьотра Гурецького (сина Генрика Міколая, який успішно крокую слідами визначного батька).
У концертах братимуть участь українські оркестри та солісти – скрипаль Андрій Павлов та піаністи Дмитро Таванець, Йожеф Ермін і Олександра Зайцева. Організатори – директор варшавського фестивалю Роман Ревакович та фонд Pro Musica Viva.
Програма концертів:
25.09.2026 – Концертний зал Вінницької філармонії
Програма:
- Генрик Міколай Ґурецький - "Три п'єси в старовинному стилі" для струнних
- Міколай Пьотр Ґурецький - "Concerto notturno" для скрипки та струнних
- Мєчислав Карловіч – «Серенада для струнних» тв. 2
- Войцєх Кіляр – Фортепіанний концерт № 2
Виконавці
Андрій Павлов - скрипка
Дмитро Таванець - фортепіано
Камерний оркестр "Arcata"
Роман Ревакович - диригент
9.10.2026 – Концертний зал Харківського національного театру опери та балету
Програма:
- Генрик Міколай Ґурецький - "Три п'єси в старовинному стилі" для струнних
- Міколай Пьотр Ґурецький - "Concerto notturno" для скрипки та струнних
- Мєчислав Карловіч – «Серенада для струнних» тв. 2
- Войцєх Кіляр – Фортепіанний концерт № 2
Виконавці:
Андрій Павлов - скрипка
Дмитро Таванець - фортепіано
Оркестр Харківського національного театру опери та балету
Роман Ревакович – диригент
18.10.2026 – Концертний зал Львівської національної філармонії
Програма:
- Вітольд Лютославський – „Траурна музика” для струнних
- Кароль Шимановський – Симфонія № 4 для фортепіано з оркестром
- Владислав Желенсьикй – Характерна увертюра «В Татрах»
- Мєчислав Карловіч – Симфонічна поема „Відвічні пісні”
Виконавці:
Йожеф Ермінь – фортепіано
Симфонічний оркестр Львівської національної філармонії
Роман Ревакович – диригент
30.10.2026 – Концертний зал Національної філармонії України у Києві
Програма:
- Владислав Желенсьикй – Характерна увертюра «В Татрах»
- Мєчислав Карловіч – Симфонічна поема „Відвічні пісні”
– Фридерик Шопен – Фортепіанний концерт № 1 мі-мінор
Виконавці:
Пьотр Павляк - фортепіано
Симфонічний оркестр Національної філармонії України
Роман Ревакович – диригент
13.11.2026 – Концертний зал Черкаської філармонії
Програма:
- Юзеф Ельснер (вчитель Шопена) - Увертура по опери "Лєшек Білий або чарівниця з Лисої гори"
- Станислав Монюшко - Увертура до опери "Галька"
- Владислав Желенський - Характерна увертюра «В Татрах»
- Вітольд Лютославський - "Мала сюїта" для симфонічного оркестру
- Фридерик Шопен - Фортепіанний концерт № 2 фа-мінор
Виконавці:
Олександра Зайцева - фортепіано
Симфонічний оркестр Черкаської філармонії
Роман Ревакович – диригент
27.11.2026 - Концертний зал Одеської філармонії
Програма:
- Вітольд Лютославський – „Траурна музика” для струнних
- Мєчислав Карловіч – Скрипковий концерт ля-мажор
- Владислав Желенсьикй – Характерна увертюра «В Татрах»
- Мєчислав Карловіч – Симфонічна поема „Відвічні пісні”
Виконавці:
Андрій Павлов – скрипка
Національний одеський симфонічний оркестр
Роман Ревакович – диригент