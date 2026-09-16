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Території культури

В Україні пройде серія концертів польської класичної музики

Долучаться Харків, Львів, Київ, Черкаси, Одеса.

Території культури
В Україні пройде серія концертів польської класичної музики
Фото: Pro Musica Viva

Після Днів української музики у Варшаві, в Україні пройде дзеркальна подія: концерти польської музики в п’яти містах країни. 

 Концерти відбудуться 25 вересня у Вінниці, 9 жовтня у Харкові, 18 жовтня у Львові, 30 жовтня у Києві, 13 листопада в Черкасах і 27 листопада в Одесі. Для української публіки звучатимуть твори Юзефа Ельснера (вчителя Шопена, пов’язаного зі Львовом), Фридерика Шопена, Станіслава Монюшка (творця польської національної опери), Владислава Желенського та Мєчислава Карловіча (видатних польських симфоністів зламу XIX-XX століть), Кароля Шимановського (народженого на Черкащині першого польського музичного модерніста), Войцєха Кіляра (народженого у Львові, відомого як творці музики до багатьох фільмів – зокрема «Дракула» Френсіса Копполи), Вітольда Лютославського та Генрика Міколая Гурецького (велетнів польської музики XX століття), Міколая Пьотра Гурецького (сина Генрика Міколая, який успішно крокую слідами визначного батька).

У концертах братимуть участь українські оркестри та солісти – скрипаль Андрій Павлов та піаністи Дмитро Таванець, Йожеф Ермін і Олександра Зайцева. Організатори – директор варшавського фестивалю Роман Ревакович та фонд Pro Musica Viva.

Програма концертів:

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25.09.2026 – Концертний зал Вінницької філармонії

Програма:

- Генрик Міколай Ґурецький - "Три п'єси в старовинному стилі" для струнних

- Міколай Пьотр Ґурецький - "Concerto notturno" для скрипки та струнних

- Мєчислав Карловіч – «Серенада для струнних» тв. 2

- Войцєх Кіляр – Фортепіанний концерт № 2 

Виконавці

Андрій Павлов - скрипка

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Дмитро Таванець - фортепіано

Камерний оркестр "Arcata"

Роман Ревакович - диригент

9.10.2026 – Концертний зал Харківського національного театру опери та балету

Програма:

- Генрик Міколай Ґурецький - "Три п'єси в старовинному стилі" для струнних

- Міколай Пьотр Ґурецький - "Concerto notturno" для скрипки та струнних

- Мєчислав Карловіч – «Серенада для струнних» тв. 2

- Войцєх Кіляр – Фортепіанний концерт № 2 

Виконавці:

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Андрій Павлов - скрипка

Дмитро Таванець - фортепіано

Оркестр Харківського національного театру опери та балету 

Роман Ревакович – диригент

18.10.2026 – Концертний зал Львівської національної філармонії

Програма:

- Вітольд Лютославський – „Траурна музика” для струнних

- Кароль Шимановський – Симфонія № 4 для фортепіано з оркестром

- Владислав Желенсьикй – Характерна увертюра «В Татрах» 

- Мєчислав Карловіч – Симфонічна поема „Відвічні пісні”

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Виконавці:

Йожеф Ермінь – фортепіано

Симфонічний оркестр Львівської національної філармонії

Роман Ревакович – диригент

30.10.2026 – Концертний зал Національної філармонії України у Києві

Програма:

- Владислав Желенсьикй – Характерна увертюра «В Татрах» 

- Мєчислав Карловіч – Симфонічна поема „Відвічні пісні”

– Фридерик Шопен – Фортепіанний концерт № 1 мі-мінор

Виконавці:

Пьотр Павляк - фортепіано

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Симфонічний оркестр Національної філармонії України

Роман Ревакович – диригент

13.11.2026 – Концертний зал Черкаської філармонії 

Програма:

- Юзеф Ельснер (вчитель Шопена) - Увертура по опери "Лєшек Білий або чарівниця з Лисої гори" 

- Станислав Монюшко - Увертура до опери "Галька" 

- Владислав Желенський - Характерна увертюра «В Татрах»

- Вітольд Лютославський - "Мала сюїта" для симфонічного оркестру 

- Фридерик Шопен - Фортепіанний концерт № 2 фа-мінор

Виконавці:

Олександра Зайцева - фортепіано

Симфонічний оркестр Черкаської філармонії

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Роман Ревакович – диригент

27.11.2026 - Концертний зал Одеської філармонії

Програма:

- Вітольд Лютославський – „Траурна музика” для струнних

- Мєчислав Карловіч – Скрипковий концерт ля-мажор

- Владислав Желенсьикй – Характерна увертюра «В Татрах» 

- Мєчислав Карловіч – Симфонічна поема „Відвічні пісні”

Виконавці:

Андрій Павлов – скрипка

Національний одеський симфонічний оркестр 

Роман Ревакович – диригент

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.
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