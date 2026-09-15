11 вересня в галереї «Станція Дубулті» (Art Station Dubulti) в Юрмалі відкрили виставку «Українські шерифи: тримаючись за дім» режисера Романа Бондарчука та сценаристки Дарʼї Аверченко. Про це повідомив Роман Бондарчук.

За описом, в основу проєкту лягли документальний фільм «Українські шерифи» (2015) Бондарчука, створений у копродукції України, Латвії та Німеччини; відеощоденники режисерів; та матеріали з Архіву війни в Україні.

Події, які розгортаються на екранах виставки, відбувалися з 2012 року й дотепер в селі Стара Збур’ївка на Херсонщині. Головні герої – сільський голова Віктор Маруняк та двоє чоловіків, призначені для забезпечення порядку, – «сільські шерифи» Віктор і Володимир. Показані епізоди з щоденних обходів шерифів та самого сільського життя незадовго до та після окупації Криму. 17 березня 2022 року до села вперше увійшло російське військо. Росіяни захопили в полон та катували сільського голову протягом трьох тижнів. Згодом він утік з окупованої території та перебував на лікуванні в Латвії. Один із шерифів, Володимир, вступив до лав ТрО України та досі служить на Донбасі. Інший, Віктор переховувався від окупантів, а пізніше знайшов тимчасовий притулок у Херсоні, де зазнав струсу мозку внаслідок російського ракетного удару.

Реклама

Фото: facebook.com/rbondarchuk Виставка «Українські шерифи: тримаючись за дім» в Юрмалі

Як зазначають Бондарчук та Аверченко, виставка має на меті зберегти голоси людей і пам'ять про світ, який безповоротно трансформувався війною.

«Галерея «Станція Дубулті» розташована в приміщенні справжньої залізничної станції, посеред туристичної Юрмали, де досі живуть і відпочивають заможні росіяни», – пише Бондарчук.

За його словами, кошти, зібрані під час виставки, спрямують на автомобіль військовому Володимиру Рудьковському, який раніше був шерифом.

«Українські шерифи: тримаючись за дім» триватиме до 2 жовтня.

Проєкт створили за підтримки State Culture Capital Foundation, Jūrmala City Council, Samsung, National Film Centre of Latvia, «Avantis», «Baltic Sea Docs», «Vivi», галереї «Станція Дубулті», «ISSP», Ukraine War Archive та Мистецького арсеналу.

Про Романа Бондарчука:

український режисер та сценарист;

артдиректор кінофестивалю «Docudays UA»;

увійшов у ТОП-100 людей культури України в 2017 році за версією NV;

у 2018 році під час прем'єри фільму «Вулкан» на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах виступив на захист ув'язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова.

у 2019 році став лауреатом Шевченківської премії у номінації «Кіномистецтво»;

серед його режисерських робіт – «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Dixie land», «Вулкан» та «Редакція».

Про Дар'ю Аверченко:

українська сценаристка та продюсерка;

членкиня Відбіркової ради DOCUDAYS UA;

працювала над фільмами «Пляж для англійського лорда», «Радуниця», «Кафе «Вояж»», «Українські шерифи», «Діксі Ленд», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Dixie land», «Вулкан».

Про Art Station Dubulti: