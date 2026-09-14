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44 українські видавництва будуть представлені на книжковому ярмарку у Франкфурті

Цьогоріч подія триватиме з 7 по 11 жовтня.

CultHub
44 українські видавництва будуть представлені на книжковому ярмарку у Франкфурті
Афіша українського стенду
Фото: Facebook Українського інститут книги

Україна візьме участь у Франкфуртському книжковому ярмарку – одному з наймасштабніших і найвпливовіших книжкових заходів світу, який цього року відбудеться із 7 по 11 жовтня.

Національний стенд України організовує Український інститут книги.

Як повідомляють організатори, упродовж п’яти днів українські автори, перекладачі, журналісти, інтелектуали та громадські діячі виступатимуть на національному стенді та кількох інших сценах у міжнародних дискусіях. 

Зокрема, книги представлять 44 видавництва. Мета – привернути увагу до втрат України та українського книговидання внаслідок війни.

Повна програма українського стенду доступна за посиланням.

Франкфуртський книжковий ярмарок – найбільший у світі міжнародний книжковий ярмарок, який щорічно відбувається у жовтні на території виставкового комплексу Messe Frankfurt у Німеччині. Ця подія є головним світовим майданчиком для торгівлі авторськими правами, ліцензіями, а також ключовим культурним і професійним форумом для видавців, авторів та перекладачів. Почесним гостем (Guest of Honour) цьогорічного фестивалю стане Чехія.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

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