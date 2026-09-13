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«Словник війни» Остапа Сливинського переклали шотландськими мовами

Перекладені розділи книги виклали у відкритий доступ. 

CultHub
«Словник війни» Остапа Сливинського переклали шотландськими мовами
Остап Сливинський
Фото: скрин відео

Протягом двох місяців шотландські поети Крістофер Вайт (Christopher Whyte) та Розанна Ватт (Roseanne Watt) перекладали поняття зі «Словника війни» двома мовами Шотландії — гельською та шетландською. Ці мови мають власну історію витіснення, боротьби за видимість і збереження, зазначається на сайті проєкту.

«Словник війни» – книга, укладена поетом і перекладачем Остапом Сливинським, створений на основі реальних свідчень, зібраних у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Українською книга вийшла у видавництві Vivat у 2023-му.

Перекладені розділи доступні на сайті проєкту.

Переклад став результатом партнерства між фестивалем TRANSLATORIUM та StAnza: Міжнародним поетичним фестивалем Шотландії, у рамках якого було замовлено переклад української збірки текстів про війну мовами Шотландії. Проєкт реалізується за підтримки British Council Scotland (Momentum Follow-Up Fund) у партнерстві з Creative Scotland.

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