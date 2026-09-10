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Дві українські ілюстраторки стали лавреатками премії World Illustration Awards 2026

Журі відзначило мисткинь у категоріях «Professional Animation» та «Professional Book Covers».

CultHub
Дві українські ілюстраторки стали лавреатками премії World Illustration Awards 2026
Кадр з короткометражної анімації «Dreamtracks» Маргарити Вінклер
Фото: worldillustrationawards.com

Дві українські ілюстраторки Маргарита Вінклер та Аліна Ковтун здобули перемоги у премії World Illustration Awards 2026. Про це йдеться на сайті премії.

Маргариту Вінклер відзначили в категорії «Professional Animation» (Професійна анімація) за анімаційний короткометр «Dreamtracks» (Мрійні стежки).

За словами Вінклер, анімацію вона завершила навесні 2025-го року як кульмінація її магістерської дисертації в Школі дизайну Род-Айленда.

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Загалом робота тривала 4 місяці – від розробки концепту до результату. У ній ілюстраторка використала графіт, кольорові олівці та близько 800 карток.

«Це водночас моє зізнання в любові до подорожей потягом Україною, народжене з глибокої туги за домом, і спроба передати схожий на сон стан перебування між пунктами призначення», – ділиться Вінклер.

Аліна Ковтун отримала премію в категорії «Professional Book Covers» (Професійні книжкові обкладинки) за роботу «Bunny: Alternative Book Cover Design» (Зайчик: Альтернативний дизайн обкладинки книги).

Робота Аліни Ковтун «Bunny: Alternative Book Cover Design»
Фото: worldillustrationawards.com
Робота Аліни Ковтун «Bunny: Alternative Book Cover Design»

Як пояснює Ковтун, обкладинка стала її інтерпретацією роману «Зайчик» Мони Авад. 

«Тривожна атмосфера книги, чорний гумор та розмита межа між реальністю та уявою надихнули мене на дослідження сюрреалістичної та символічної візуальної мови», - каже Ковтун.

Над ілюстрацією Ковтун почала працювати відразу після прочитання книги, а власне творчий процес тривав близько восьми годин. У роботі вона використала цифрові інструменти Procreate та Adobe Photoshop.

Загалом на конкурс подали понад 4500 заявок з 83-х країн. До короткого списку потрапили 200 проєктів. 

Переможців оголосили 8 вересня під час онлайн-церемонії.

Про Маргариту Вінклер:

  • українська художниця;
  • нині мешкає у Ванкувері (Канада);
  • створює ілюстрації, обкладинки книг та мальовані від руки анімації;
  • у 2023-му році вона отримала грант Фулбрайта для здобуття магістерського ступеня в США; 
  • у 2025-му році здобула магістерський ступінь образотворчих мистецтв (MFA) з ілюстрації у Школі дизайну Род-Айленда.

Про Аліну Ковтун:

  • українська ілюстраторка та дизайнерка;
  • створювала роботи для книг, журналів та незалежних брендів;
  • її ілюстрації досліджують емоції, характери та гру візуальної розповіді.

Про World Illustration Awards:

  • проводиться з 2015-го року раз на два роки;
  • ініційована Асоціацією ілюстраторів (AOI), заснованої у 1973-му році у Великій Британії, у партнерстві з Directory of Illustration;
  • цьогоріч відібрали переможців у 44-х категоріях;
  • у 2026-му році до довгого списку також потрапила українська ілюстраторка Марія Фоя.

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