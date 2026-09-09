«За Перемогу!»: бути Валентином Васяновичем

Світова прем’єра нового фільму Валентина Васяновича “За Перемогу!” відбулася минулого року на Торонтському міжнародному кінофестивалі. Стрічку представили в секції Platform , де вона здобула головний приз. Далі протягом року фільм пройшов фестивальну одісею від Греції до Гонконгу і врешті на початку вересня отримав вітчизняну прем’єру на Одеському міжнародному кінофестивалі . Стрічка закривала національну секцію ігрового кіно та здобула нагороду в цій секції, а також відзнаку кінокритиків FIPRESCI .

Фото: vogue.ua Кадр із фільму 'За перемогу'.

Головний герой фільму – кінорежисер Валік (Валентин Васянович). Життя Валіка, м’яко кажучи, не клеїться: грошей на кіно нема; грантодавці вимагають взятися за ідею, яка не чіпляє; син (Григорій Наум) виріс якось сам по собі і не дуже хоче контактувати з батьком; дружина (Маріана Новікова) з донькою виїхали в Австрію і розлука повільно йде до розлучення. Все що залишається Валіку – це щодня заливати сливу з друзями-кіношниками, в яких схожа ситуація в житті: Владом (художник-постановник Владлен Одуденко), Сергієм (звукорежисер Сергій Степанський) та Міхою (оператор Михайло Любарський). Посеред однієї з п’янок, Валіку приходить ідея створити фільм про розлад родин і депопуляцію України під час війни. Знімання перетворюються на кавалькаду п’яних пригод чоловіків середнього віку, які намагаються дати раду проблем.

Валентин Васянович має значну за мірками українського кінематографа фільмографію та приз Венеційського кінофестивалю; його фільми двічі висували на “Оскар” від України. Центральний персонаж фільмів Васяновича – дорослий чоловік, який переживає внутрішню кризу. Це може бути криза середнього віку, як в його ранніх роботах “Звичайна справа”, “Креденс” та “Рівень чорного”, чи криза, спричинена посттравматичним розладом, як в “Атлантиді” та “Відблиску” . У фільмі “За Перемогу!” Васянович знову говорить про чоловіків у кризі, але ця історія об’єднує дві попередні, адже йдеться про кризу середнього віку, викликану війною.

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Васянович лишається вірним холодно-стерильному візуальному стилю, який випрацював у “воєнній дилогії” (“Атлантида” та “Відблиск”): однопланове знімання, мінімум кольорів та музичного супроводження, монтаж – лише для переходу між сценами. Однак, якщо в попередніх стрічках динаміка в кадрі була медитативною, то в новому фільмі все несеться шаленими кульбітами, а тому відсторонений погляд камери Михайла Любарського (Васянович вперше з 2014 року дозволив комусь покерувати операторською роботою у своєму фільмі замість себе) не виглядає настільки холодно-стерильним, як в інших роботах Васяновича. Водночас, режисер повертає абсурдні діалоги, які були притаманні його раннім роботам (“Звичайна справа”, “Креденс”).

Однак головна особливість фіьму “За Перемогу!” – це метатекстуальність. Глядач постійно намагається вгадати, де відбуваються зйомки фільму Валіка, а де – його життя. Васянович стирає межі між реальним та вигаданим, знімаючи себе та своїх друзів під справжніми іменами у кіно, де сюжетні лінії схожі до реальних доль персонажів. В цій метатекстуальності іноді складно зрозуміти, де закінчується життя режисера Валентина Васяновича та починається життя кіношного режисера Валіка. Фільм стає ідеальним дабл-фічером для документальної стрічки режисерки Марини Нікольчевої “Одного дня я хочу побачити тебе щасливим” – це стрічка про молодшого брата Валентина, Максима Васяновича, який ніяк не може повернутися до режисерської роботи, переживає складні стосунки з дружиною (Мариною Нікольчевою) та батьком – диригентом Миколою Васяновичем. Фактично все те ж переживають кіношний Валік і справжній Валентин, і все це є у фільмі “За Перемогу!” – але в ігровій, а не документальній стилістиці.

Постіронічність цього фільму настільки висока, що тут є сцена гей-сексу без геїв і сексу, сцена суїциду без суїциду і сцена бійки без бійки. Уся ця постмодерна буфонада наближає стиль Васяновича до інших майстрів постмодерного абсурду та сатири – Раду Жуде та Чарлі Кауфмана. Чим далі розвивається сюжет фільму, тим складніше думати, що це виганада історія, тим більше здається, що насправді “всі ми трошки Валентин Васянович”.

Фото: cinema.in.ua Кадр із фільму 'За перемогу'.

Однак за цим хуліганським гумором та нагромадженням абсурду, як завжди, прихована важлива ідея: про суспільство після війни. Фактично, Васянович повертається до задуму “Атлантиди” – там він у пафосно-похмурій формі розмірковував про деокуповані території як простір, де попри непридатність для життя це життя все ж існує, і можливе воно завдяки силі кохання. Тепер, вже в постіронічній манері, режисер розмірковує про інший вимір поствоєнного українського суспільства – світ цивільних, які прожили життя в тилових містах, однак війна все ж лишила на них відбиток: втрачені родині, зламані кар’єри, намагання наново зібрати себе, коли тобі вже йде п’ятий чи шостий десяток.

У фіналі Валік вчить сина кермувати ретро Мерседесом, який дістався режисеру від померлого батька. Син тримає кермо, а розслаблений головний герой натискає на педалі. Це – глибока метафора про покоління, яке передає кермо наступному поколінню в автомобілі ще старшого покоління. У безпросвітній “Атлантиді” Васянович залишив потужне світло надії, яке буквально світить кольорами у тепловізорі; так само у стрічці “За Перемогу!” серед темної іронії всеж проглядає промінь сподівання на майбутню генерацію.