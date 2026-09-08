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Фільм «Театр ветеранів» здобув відзнаку на міжнародному кінофестивалі в Парижі

Стрічка про роботу ветеранів та ветеранок над виставою «Енеїда» стала найкращим документальним фільмом.

CultHub
Фільм «Театр ветеранів» здобув відзнаку на міжнародному кінофестивалі в Парижі
Афіша документального фільму «Театр Ветеранів»
Фото: facebook.com/dyvysukrainske

Документальний повнометражний фільм «Театр Ветеранів» режисерки та операторки-постановниці Юлії Бошинської отримав відзнаку Best Documentary Film на міжнародному кінофестивалі Cine Paris. Про це повідомляє Асоціація «Дивись українське!».

За описом, «Театр Ветеранів» – фільм про повернення до життя через мистецтво. У центрі – ветерани та ветеранки з важкими пораненнями, ампутаціями й психологічними травмами, які разом працюють над виставою «Енеїда» режисерки Ольги Семьошкіної.

Понад рік Большинська документувала творчий процес – від перших репетицій до сцени. За задумом, постановка «Енеїда» стає у фільмі не лише театральним процесом, а простором, де герої відкривають нові можливості та поступово повертають собі відчуття повноцінного життя.

«Це історія не про жалість. Це історія про силу, гідність, творчість і суспільство, яке має вчитися бути поруч із ветеранами не як із людьми, яких потрібно шкодувати, а як із людьми, які творять, працюють і покращують світ навколо себе», – коментують у «Дивись українське!».

В Асоціації також додали, що ця нагорода – можливість розповісти світові про український досвід «терапії через культуру» та про Театр Ветеранів як практику, що народилася в Україні.

Автором концепції та генеральним продюсером став Андрій Різоль. Стрічку створено Асоціацією «Дивись українське!» за підтримки Благодійного Фонду «МХП-Громаді» та Представництва Європейського Союзу в Україні.

Про Юлію Большинську:

  • українська режисерка, операторка та режисерка монтажу;
  • співрежисерка та операторка фільму «Паляниця», який цьогоріч отримав Impact Award for Peace за вплив на суспільство заради миру на кінофестивалі Ethos Film Award в Санта-Моніці;
  • серед інших проєктів, над якими працювала Большинська – «Культура vs війна», «The Will to Win – Воля до Перемоги!», «Soldiers of Song» (Озброєні піснею) та «Соломія». 

Про Театр Ветеранів:

  • культурно-освітній театральний проєкт, заснований у 2024 році відділом комунікацій Командування Сил ТрО ЗСУ і Театром Драматургів;
  • художній керівник театру – режисер, актор та військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв;
  • має на меті поєднати психологічну реабілітацію і творчу реалізацію для ветеранів, які пережили травматичний досвід, навчити ветеранів професійно писати п’єси й розповідати власні історії через театр, а також допомогти їм інтегруватися в суспільство.
  • вистава «Енеїда» створена на основі однойменної поеми Івана Котляревського та інтерпретована «Театром Ветеранів». Вона має на меті перетворити літературний твір на емоційну розмову про війну, пам’ять і силу слова.

Про Cine Paris:

  • міжнародний кінофестиваль у Парижі, який проходить четвертий рік поспіль;
  • має на меті об'єднати митців, творців та кінематографістів та відкрити нові таланти та роботи.

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