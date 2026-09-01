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На фестивалі у Фінляндії покажуть кіно про скейтпарк у прифронтовій Охтирці

Стрічку «Приземлення» покажуть на фестивалі Suomifornia.

CultHub
На фестивалі у Фінляндії покажуть кіно про скейтпарк у прифронтовій Охтирці
Фото: Кадр з фільму

На кінофестивалі Suomifornia, що відбудеться в Гельсінкі 1-2 жовтня, покажуть документальний фільм «Приземлення» режисера Дмитра Пташка. 

Стрічку знімали з грудня 2024 по квітень 2025 року в Охтирці на Сумщині. Це історія про місцевих скейтерів, художників, волонтерів і батьків, які створюють скейт- і культурний простір, побудований власними руками з нуля.

«Разом вони збирають матеріали, будують рампи, встановлюють спільні правила та вчаться приймати рішення щодо публічного простору. У місті, яке живе з фізичними та емоційними наслідками війни, скейтпарк дає рутину, відповідальність і місце, де можна полегшити тривогу», – йдеться в описі анонсу показу на сторінці фестивалю. 

Постер фільму
Постер фільму

Режисер фільму — Дмитро Пашко, оператор-постановник — Ярослав Бибик, продюсер — Павло Ігнатченко. Координатор — Богдан Бабич, музику створили Seven8 & Pavlo Poputalo, дизайн — Олександр Гузій.

Suomifornia — міжнародний кінофестиваль у Фінляндії, який об’єднує документальне та художнє кіно.

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