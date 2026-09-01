На фестивалі у Фінляндії покажуть кіно про скейтпарк у прифронтовій Охтирці

На кінофестивалі Suomifornia, що відбудеться в Гельсінкі 1-2 жовтня, покажуть документальний фільм «Приземлення» режисера Дмитра Пташка.

Стрічку знімали з грудня 2024 по квітень 2025 року в Охтирці на Сумщині. Це історія про місцевих скейтерів, художників, волонтерів і батьків, які створюють скейт- і культурний простір, побудований власними руками з нуля.

«Разом вони збирають матеріали, будують рампи, встановлюють спільні правила та вчаться приймати рішення щодо публічного простору. У місті, яке живе з фізичними та емоційними наслідками війни, скейтпарк дає рутину, відповідальність і місце, де можна полегшити тривогу», – йдеться в описі анонсу показу на сторінці фестивалю.

Постер фільму

Режисер фільму — Дмитро Пашко, оператор-постановник — Ярослав Бибик, продюсер — Павло Ігнатченко. Координатор — Богдан Бабич, музику створили Seven8 & Pavlo Poputalo, дизайн — Олександр Гузій.

Suomifornia — міжнародний кінофестиваль у Фінляндії, який об’єднує документальне та художнє кіно.