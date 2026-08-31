Галина Крук представить в Берліні німецький переклад своєї книги

8 вересня в Берліні відбудеться поетичний вечір за участі кількох поетів та поеток, зокрема, української авторки Галини Крук. Вона представить німецький переклад збірки «Прискорений курс з коктейлів Молотова».

Збірка вийшла у видавництві edition.fotoTAPETA у перекладі Клаудії Дате та Стефанії Пташник, зазначено на сайті видавництва. В описі зазначено, що для Галини Крук поезія — це «більше, ніж просто написання віршів. Вона стала для неї найважливішим і незамінним способом буття та життя. По суті, вона виражає все, що думає і відчуває, через поезію».

Збірка «Прискорений курс з коктейлів Молотова» вийшла друком навесні 2023 двома мовами, українською та англійською, у видавництві Arrowsmith Press. Більшість віршів, що до неї увійшли, написана після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України.

У програмі поетичного вечора у Берліні, де братиме участ Галина Крук, також виступи турецько-німецького поета Дінчера Гючєтера, чеського автора Петра Грушки та американець Бен Лернер.