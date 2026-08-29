​У Києві організували виставки і презентацію перевидання книги про Іловайську оборону

Можна ознайомитися зі спогадами тих, кому вдалося вийти з оточення.

У Києві проходять дві виставки та презентація перевидання книги про Іловайську оборону.

Онлайн можна почитати спогади кореспондента LB.ua Макса Левіна і військових, яким вдалося вийти з оточення.

«Кожен ранок починається вітаннями. Продираєш очі, бачиш біля себе бійця, який засинав на цьому місці ввечері — і стає радісно. З новим днем, друже! Так ми навчилися цінувати кожен день», — писав про життя в оточенні документаліст Макс Левін. Повну розповідь можна прочитати на сайті LB.ua.

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Левін із трьома колегами повів понад тиждень із українськими військовими в оточенні і виходив «зеленим коридором», який війська РФ розстріляли.

«Ця розповідь – аж ніяк не про те, які ми класні, які герої. Соромно, що ми вибралися з того пекла, а наші друзі — ні. Останні два дні я не знаходжу собі місця: думаю, чи могло бути інакше, чи ми могли взяти ще когось до себе в машину і врятувати. Знаєте, я не вірю в Бога. Бо якби він був, то врятував би найкращих. А найкращі лишилися там, в полях. Пробачте, друзі. Ця розповідь для того, щоб ви дізналися факти, а висновки зробите самі», — написав після виходу Макс.

Хроніку Іловайських подій також можна почитати у романі «Іловайськ» Євгена Положія, яку перевидало видавництво «Фронезис». Презентація книги відбудеться у книгарні Сенс на Хрещатику сьогодні, о 17.00. Там же можна подивитись фотографії Макса Левіна з Іловайська.

Також світлини подій з Іловайська — від 10 до 29 серпня 2014 року можна побачити на Михайлівській площі у Києві до 27 вересня.

Світлини для виставки надали фотокореспонденти Олександр Глядєлов Макс Дондюк, Макс Левін та Маркіян Лисейко.

У серпні 2014 року вони на волонтерських засадах працювали в бойовому розташуванні батальйону спеціального призначення НГУ “Донбас” та документували його участь у боях за Іловайськ.