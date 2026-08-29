​У Києві організували виставки і презентацію перевидання книги про Іловайську оборону

У Києві проходять дві виставки та презентація перевидання книги про Іловайську оборону.
Онлайн можна почитати спогади кореспондента LB.ua Макса Левіна і військових, яким вдалося вийти з оточення.
«Кожен ранок починається вітаннями. Продираєш очі, бачиш біля себе бійця, який засинав на цьому місці ввечері — і стає радісно. З новим днем, друже! Так ми навчилися цінувати кожен день», — писав про життя в оточенні документаліст Макс Левін. Повну розповідь можна прочитати на сайті LB.ua.
Левін із трьома колегами повів понад тиждень із українськими військовими в оточенні і виходив «зеленим коридором», який війська РФ розстріляли.
«Ця розповідь – аж ніяк не про те, які ми класні, які герої. Соромно, що ми вибралися з того пекла, а наші друзі — ні. Останні два дні я не знаходжу собі місця: думаю, чи могло бути інакше, чи ми могли взяти ще когось до себе в машину і врятувати. Знаєте, я не вірю в Бога. Бо якби він був, то врятував би найкращих. А найкращі лишилися там, в полях. Пробачте, друзі. Ця розповідь для того, щоб ви дізналися факти, а висновки зробите самі», — написав після виходу Макс.
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Хроніку Іловайських подій також можна почитати у романі «Іловайськ» Євгена Положія, яку перевидало видавництво «Фронезис». Презентація книги відбудеться у книгарні Сенс на Хрещатику сьогодні, о 17.00. Там же можна подивитись фотографії Макса Левіна з Іловайська.
Також світлини подій з Іловайська — від 10 до 29 серпня 2014 року можна побачити на Михайлівській площі у Києві до 27 вересня.
Світлини для виставки надали фотокореспонденти Олександр Глядєлов Макс Дондюк, Макс Левін та Маркіян Лисейко.
У серпні 2014 року вони на волонтерських засадах працювали в бойовому розташуванні батальйону спеціального призначення НГУ “Донбас” та документували його участь у боях за Іловайськ.
- 29 серпня – День пам’яті захисників України, який було встановлено у 2019 році на підтримку ініціативи громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, що загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві. Символом цієї пам’ятної дати є квітка соняшника.
- Раніше повідомляося, що у 12-ті роковини Іловайської трагедії, 29 серпня, у книгарні СЕНС на Хрещатику відбудеться презентація роману відомого українського письменника Євгена Положія «Іловайськ». Книга вийшла друком у видавництві «Фронезис» за сприяння Ярослава та Станіслава Гришиних, співзасновників провідного miltech-виробника «Генерал Черешня».