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Російська армія знову знищила склад із книгами (доповнено)

Відомо, що там зберігалися книги низки видавництв. 

Російська армія знову знищила склад із книгами (доповнено)
Знищений склад із книгами
Фото: Дмитро Стретович

Сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що російський дрон влучив у склад із книгами декількох видавців.

Про це у фейсбуці написав засновник мережі книгарень Readeat Дмитро Феліксов, а також генеральна директорка та співвласниця видавництва «Vivat» Юлія Орлова та інші видавці. 

«Поки відомо, що шахед влучив прямо в склад, де були книги Readeat Book.ua та низки видавців. Відправки замовлень сьогодні не буде», – йдеться у його повідомленні. 

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Видавництво Уроборос підтвердило знищення книг. 

«Наші книги в партнерів Readeat та Book.ua, очевидно, все…», – написали в телеграмі. 

Доповнення. Гендиректорка Vivat Юлія Орлова написала, що знищені книги також і цього видавництва.

«В цій лотереї, куди прилетить цієї ночі, ми програли. Тому сьогодні склад в Києві, де зберігалися і книжки Vivat, згорів», – повідомила вона.

Видавництво займалося релокацією і книжки були не в одному місці, частину встигли перевезти у Львів і довантажити в книгарні.

Але в Києві було багато новинок і книжок українських авторів, адже видавництво готувалося до фестивалю Книжкова країна, участь в якому зараз під питанням. 

«Втратити поки рахуємо, бо це фактично згорілі книжки на трьох складах: наш і партнерів. Нема сил на який підтримуючий заклик. Давайте виживати», – додала Орлова.

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Пізніше засновник видавництва «Stretovych» Дмитро Стретович розповів, що росіяни понівечили склад Нової пошти, де від першого дня видавництва зберігалися книжки.

Півтора місяці назадзвідти терміново вивезли книги, вони цілі. Однак знищені видання, які залишилися у партнерів Readeat і book.ua, що зберігалися на цьому складі.

Він додав, що постраждали книжки також сотень інших видавництв, які були представлені в асортименті цих книгарень.

«Масштаби втрат наразі складно оцінити, але вони колосальні. Сил усім колегам. Друзі, складно усім. Якщо маєте можливість підтримати книжкову галузь – просто купіть у найближчій книгарні чи інтернет-магазині будь-яку книгу будь-якого видавництва», – написав Стретович.

Про ймовірну втрату частини книг повідомило видавництво Osnovy Publishing. Воно очікує на офіційну інформацію про втрати. 

Постраждало й видавництво «Абабагаламага». Знищено склад, звідки безпосередньо розсилали його видання.

«Тому найближчим часом в "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ" будуть затримки з відправленням замовлень. Згоріло багато наших розкішних книжок на велику суму», – повідомив директор видавництва Іван Малкович.

Він додав, що це не перші втрати видавництвом частини книг внаслідок обстрілів. 

  • Росіяни вже не вперше воюють із книгами. Наприклад, нещодавно внаслідок російської атаки на Київ сталася масштабна пожежа на території книжкового ринку "Петрівка". Вогонь знищив частину книжкових павільйонів.
  • Під час російської атаки по Києву в ніч на 5 серпня, під обстрілом опинилися склади видавництва BookChef. Удару зазнав резервний склад, який нещодавно запрацював після знищення основного складу.
  • Упродовж неповного липня російські атаки знищили понад 1,5 мільйона українських книжок.
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