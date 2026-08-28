СБУ оголосила підозру двом російським офіцерам, причетним до удару по Придніпровській ТЕС

Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора заочно повідомила про підозру двом російським військовим, яких вважають причетними до ракетного удару по Придніпровській ТЕС у жовтні 2022 року.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За даними слідства, російські військові атакували теплоелектростанцію двома крилатими ракетами "Калібр". Їх запустили з фрегата "Адмирал Макаров", який перебував в акваторії Чорного моря.
До атаки причетні:
- капітан 1 рангу Олег Князєв – колишній начальник штабу та перший заступник командира 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ;
- капітан 2 рангу Сергій Романенко – колишній командир фрегата "Адмирал Макаров" цієї ж дивізії.
Українські правоохоронці вважають, що удар по теплоелектростанції був цілеспрямованим обстрілом об'єкта критичної інфраструктури. Слідчі СБУ заочно повідомили обом фігурантам про підозру за порушення законів та звичаїв війни.
- У серпні Служба безпеки, Національна поліція та Офіс генпрокурора зібрали доказову базу на генерал-майора Олександра Новікова – начальника управління будівництва та розвитку систем безпілотників генерального штабу збройних сил РФ.
- У березні-квітні 2024 року генерал організував серію ударів дронами типу "Герань-2" (російська копія "Shahed-136") по критичній інфраструктурі Київської, Дніпропетровської та Львівської областей. Для цього Новіков особисто командував повітряними атаками.