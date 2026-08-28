СБУ оголосила підозру двом російським офіцерам, причетним до удару по Придніпровській ТЕС

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Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора заочно повідомила про підозру двом російським військовим, яких вважають причетними до ракетного удару по Придніпровській ТЕС у жовтні 2022 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, російські військові атакували теплоелектростанцію двома крилатими ракетами "Калібр". Їх запустили з фрегата "Адмирал Макаров", який перебував в акваторії Чорного моря.

До атаки причетні:

капітан 1 рангу Олег Князєв – колишній начальник штабу та перший заступник командира 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ;

капітан 2 рангу Сергій Романенко – колишній командир фрегата "Адмирал Макаров" цієї ж дивізії.

Українські правоохоронці вважають, що удар по теплоелектростанції був цілеспрямованим обстрілом об'єкта критичної інфраструктури. Слідчі СБУ заочно повідомили обом фігурантам про підозру за порушення законів та звичаїв війни.