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Росіяни знову атакували торговельний центр у Харкові (оновлено)

Йдеться про ТЦ у Київському районі обласного центру.

Росіяни знову атакували торговельний центр у Харкові (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

Російські військові атакували торговельний центр у Київському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ворог атакував торгівельний центр у Київському районі. Деталі з’ясовуємо", – написав він.

Удар по ТЦ підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що зʼясовують всі обставини. Екстрені служби прямують на місце удару.

Близько 12:00 з'явилась інформація про "приліт" реактивного "Шахеда" у Слобідському районі. За словами міського голови, пошкоджено 6 приватних будинків, одна адміністративна споруда. Одна постраждала людина – гостра реакція на стрес.

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