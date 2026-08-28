Росіяни знову атакували торговельний центр у Харкові (оновлено)

Російські військові атакували торговельний центр у Київському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Ворог атакував торгівельний центр у Київському районі. Деталі з’ясовуємо", – написав він.
Удар по ТЦ підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що зʼясовують всі обставини. Екстрені служби прямують на місце удару.
Близько 12:00 з'явилась інформація про "приліт" реактивного "Шахеда" у Слобідському районі. За словами міського голови, пошкоджено 6 приватних будинків, одна адміністративна споруда. Одна постраждала людина – гостра реакція на стрес.
- Напередодні російські військові атакували бойовим безпілотником торговельний центр в Основ’янському районі Харкова. Внаслідок удару загинув близько 40-річний чоловік, ще п’ятеро людей постраждали.
- За попередніми даними слідства, росіяни могли застосувати БпЛА типу "Герань-4 Сікер".