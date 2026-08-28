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Через російські удари знеструмлені споживачі у чотирьох областях

Енергетики проводять ремонтні роботи там, де це дозволяє ситуація.

Через російські удари знеструмлені споживачі у чотирьох областях
Проведення ремонтних робіт після російських обстрілів
Фото: EPA/UPG

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. На ранок 28 серпня через обстріли знеструмлені споживачі в Одеській, Миколаївській, Харківській та Київській областях.

Про це повідомляє у Facebook Укренерго.

Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Водночас ситуація зі споживанням електроенергії дещо покращилася. Станом на 09:30 28 серпня рівень споживання був на 4,4% нижчим, ніж у цей час 27 серпня.

В Укренерго пояснюють це передусім погодою. У більшості регіонів сонячно, тому побутові сонячні електростанції виробляють більше електроенергії, що зменшує потребу в її відборі із загальної мережі.

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