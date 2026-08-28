Через російські удари знеструмлені споживачі у чотирьох областях

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. На ранок 28 серпня через обстріли знеструмлені споживачі в Одеській, Миколаївській, Харківській та Київській областях.
Про це повідомляє у Facebook Укренерго.
Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Водночас ситуація зі споживанням електроенергії дещо покращилася. Станом на 09:30 28 серпня рівень споживання був на 4,4% нижчим, ніж у цей час 27 серпня.
В Укренерго пояснюють це передусім погодою. У більшості регіонів сонячно, тому побутові сонячні електростанції виробляють більше електроенергії, що зменшує потребу в її відборі із загальної мережі.
- У ніч на 28 серпня російська армія запустила по території України 164 безпілотники різних типів. ППО знешкодила 137 із них. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях.