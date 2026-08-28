У Сумах через російські авіаудари загинула людина, ще семеро поранені

У Сумах внаслідок російських авіаударів загинула одна людина, ще семеро отримали поранення. Під час атаки пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура, на кількох локаціях спалахнули пожежі.
Про наслідки ударів повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники працювали одразу на кількох місцях влучань. В одному із зруйнованих приватних будинків вони деблокували з-під завалів двох людей.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт та ліквідації пожеж російські військові завдали по Сумах повторних авіаударів. Унаслідок нової атаки виникли додаткові загоряння.
Особовий склад ДСНС вчасно відійшов у безпечне місце, тому серед рятувальників постраждалих немає.
- За минулу добу внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинули двоє людей. Ще 12 осіб отримали поранення, зокрема дитина. Російська армія била по житлових будинках.