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У Сумах через російські авіаудари загинула людина, ще семеро поранені

Ворожі війська атакували рятувальників, коли вони працювали на місці пожежі.

У Сумах через російські авіаудари загинула людина, ще семеро поранені
Росія завдала авіаударів по Сумах
Фото: ДСНС України

У Сумах внаслідок російських авіаударів загинула одна людина, ще семеро отримали поранення. Під час атаки пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура, на кількох локаціях спалахнули пожежі.

Про наслідки ударів повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники працювали одразу на кількох місцях влучань. В одному із зруйнованих приватних будинків вони деблокували з-під завалів двох людей.

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Під час проведення аварійно-рятувальних робіт та ліквідації пожеж російські військові завдали по Сумах повторних авіаударів. Унаслідок нової атаки виникли додаткові загоряння.

Особовий склад ДСНС вчасно відійшов у безпечне місце, тому серед рятувальників постраждалих немає.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

  • За минулу добу внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинули двоє людей. Ще 12 осіб отримали поранення, зокрема дитина. Російська армія била по житлових будинках.
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