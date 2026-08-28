Росіяни атакували підприємство в Житомирській області

Житомирська область зазнала ворожої атаки. Загорілося приватне підприємство, повідомив у Facebook голова ОВА Віталій Бунечко.

Виникло займання чотирьох вантажівок і трьох напівпричепів. За попередніми даними, жертв та поранених немає.

«Рятувальники оперативно ліквідували загоряння», – йдеться у повідомленні.

Попереднього удару по регіону росіяни завдали 19 серпня. Тоді вони вдарили реактивними дронами по будівлю головного управління поліції в області. Були загиблі й поранені. 14 серпня ворог атакував критичну інфраструктуру. А 9 серпня вдарив по одному з ключових для бюджету міста підприємств зі 100 % німецьких інвестицій.