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Росіяни атакували підприємство в Житомирській області

Ворог використав дрони. 

Росіяни атакували підприємство в Житомирській області
Наслідки атаки по Житомирській області
Фото: ДСНС України

Житомирська область зазнала ворожої атаки. Загорілося приватне підприємство, повідомив у Facebook голова ОВА Віталій Бунечко.

Виникло займання чотирьох вантажівок і трьох напівпричепів. За попередніми даними, жертв та поранених немає.

«Рятувальники оперативно ліквідували загоряння», – йдеться у повідомленні. 

Попереднього удару по регіону росіяни завдали 19 серпня. Тоді вони вдарили реактивними дронами по будівлю головного управління поліції в області. Були загиблі й поранені. 14 серпня ворог атакував критичну інфраструктуру. А 9 серпня вдарив по одному з ключових для бюджету міста підприємств зі 100 % німецьких інвестицій.

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