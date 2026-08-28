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Одна жінка вбита і ще шестеро людей поранені унаслідок атак РФ на Запоріжжі

Ворог атакував 53 населені пункти. 

Одна жінка вбита і ще шестеро людей поранені унаслідок атак РФ на Запоріжжі
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби у Запорізькій області одна жінка загинула, ще шестеро людей поранено внаслідок ворожих атак. Загалом окупанти завдали 861 удар по 53 населених пунктах.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров у телеграмі, у Запоріжжі російський дрон атакував автівку на перехресті в одному з районів міста. Внаслідок удару поранень дістали двоє людей. Загиблою є 78-річна мешканка села Григорівка, яку росіяни атакували FPV-дроном. 

Війська РФ здійснили 18 авіаударів по Малокатеринівці, Розумівці, Новоолександрівці, Григорівському, Листівці, Юрківці, Барвінівці, Різдвянці, Свободі, Василівському, Новосолошиному, Червоному Яру, Омельнику, Микільському та Копанях.

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626 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Річне, Червонодніпровку, Григорівку, Веселянку, Запасне, Біленьке, Тернівку, Трудооленівку, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Лугівське, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Преображенку та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 11 обстрілів з РСЗВ по Запорожцю, Приморському, Новопавлівці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці та Омельнику.

206 артилерійських ударів прийшлися по Малокатеринівці, Річному, Червонодніпровці, Григорівці, Запорожцю, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Плавнях, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Косівцевому та Новому Запоріжжю.

Надійшло 102 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

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