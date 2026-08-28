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У Київській області ППО продовжує відбивати ворожу атаку

Ворог запускає дрони хвиля за хвилею. 

У Київській області ППО продовжує відбивати ворожу атаку

Вранці 28 серпня Київська обласна військова адміністрація повідомила про чергову роботу ППО по ворожих дронах. Росія атакує столичний регіон з учорашньої ночі фактично безперервно. 

Інформацію про бойову роботу по російських цілях в ОВА опублікували близько 6:40 ранку. Мешканців закликали не знімати і не публікувати результати збиття і уражень.

«У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння», – йдеться у повідомленні. 

Для більшості районів Київської області тривога почалася близько опівночі. За цю ніч було декілька оголошень повітряної небезпеки та відбою. 

Учора з 7 ранку по 19:00 ворог запустив по Україні 140 дронів, переважно реактивних. Захисники знешкодили 120. Основним напрямком удару була столиця: там поранені четверо людей, падіння уламків було в різних районах. 

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