Гідрометцентр: 28 серпня в частині областей України очікуються дощі та грози

Погоду без опадів на решті території визначатиме антициклон з півночі, продовжуватиме надходити прохолодне повітря.

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В п'ятницю, 28 серпня, в Україні буде нестійка погода. На півдні та південному-сході країни, вночі і в більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вночі та вранці в Карпатах та на Прикарпатті місцями туман.

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Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на півдні, південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 9-14°, на півдні, південному сході 13-18°; вдень 21-26°, на Закарпатті до 31°.

На Київщині та в Києві без опадів.

Температура по області вночі 9-14°, вдень 21-26°; у Києві вночі 12-14°, вдень 23-25°.