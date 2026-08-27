Протягом дня Росія атакувала Україну 140 ударними безпілотниками, - Повітряні сили

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Протягом дня 27 серпня, станом на 19:00, Росія атакувала Україну близько 140 ударними безпілотниками (понад 100 із них – реактивні).

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Більшість дронів ворог спрямував у бік столиці України.

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За попередніми даними із 140 БпЛА протиповітряною обороною протягом дня збито/подавлено близько 120 ударних дронів.

Станом на 19.00 в повітряному просторі досі знаходитьяс понад 10 реактивних ударних безпілотників.

Громадян закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Як повідомлялося, Київ сьогодні зазнав атаки дронів. Відомо про ушкодження в Шевченківському, Голосіївському, Подільському і Оболонському районах. Поранені четверо людей, з них двох довелося ушпиталювати.