Фото: Зоряна Стельмах

Сьогодні на Михайлівській площі у Києві відкрилася фотовиставка “Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014”.

Про це повідомляє кореспондентка Lb.ua.

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"Ця виставка – про пам’ять і свідчення, про мужність і героїзм. Про людей, які стали на захист України у 2014 році, та про фотографів, які перебували поруч із ними й зафіксували події Іловайської битви", - повідомили організатори.

На виставці виставлені світлини фотоокореспондентів Макса Левіна, який загинув у 2022 році від рук російських окупантів, Олександра Глядєлова, Макса Дондюка, та Маркіяна Лисейко.

Фото: Зоряна Стельмах Під час відкриття фотовиставки 'Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014'

У серпні 2014 року вони на волонтерських засадах працювали в бойовому розташуванні батальйону спеціального призначення НГУ “Донбас” та документували його участь у боях за Іловайськ. Вони фотографували події від 10 серпня і до виходу 29 серпня 2014 року через так званий “зелений коридор”, яким їм вдалося прорватися.

Фото: Зоряна Стельмах Маркіян Лисейко, фотограф та журналіст, виступає з промовою під час відкриття

Фото: Зоряна Стельмах Фотограф Олександр Глядєлов

Фото: Зоряна Стельмах

Макса Левіна вбили росіяни на початку повномасштабного вторгнення на окупованій Київщині, в березні 2022 року.

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На відкриття виставки завітали:

Генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло;

Голова ГО "Незламні Матері України", мати загиблого добровольця батальйону "Донбас" Євгена “Реда” Харченка Наталія Харченко;

Заступник директора Національного військово-історичного музею України з наукової роботи, історик Ярослав Тинченко;

Фотограф та журналіст Маркіян Лисейко;

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Виставка триватиме до 27 вересня 2026 року.

Фото: Зоряна Стельмах Георгій Тихий під час відкриття фотовиставки

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Заступник директора Національного військово-історичного музею України з наукової роботи, історик Ярослав Тинченко, під час відкриття фотовиставки

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Пошивайло (ліворуч), Олександр Ушинський,( позивний ‘Росич’) і Наталія Харченко

Фото: Зоряна Стельмах Олександр Ушинський, позивний ‘Росич’, ветеран, громадський активіст

Фото: Зоряна Стельмах Олександр Ушинський, позивний ‘Росич’, ветеран, громадський активіст

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Наталія Харченко на відкритті фотовиставки

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Наталія Харченко виступає на відкритті фотовиставки

Фото: Зоряна Стельмах Під час відкриття фотовиставка 'Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014'

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Фото: Зоряна Стельмах Іван Любиш-Кірдей, фотограф, оператор і воєнний журналіст, з дружиною

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Ольга Савенюк, Національний музей Революції Гідності