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У Києві відкрилася фотовиставка "Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014"

На виставці виставлені світлини Макса Левіна, Олександра Глядєлова, Макса Дондюка, та Маркіяна Лисейко.

Фото: Зоряна Стельмах

Сьогодні на Михайлівській площі у Києві відкрилася фотовиставка “Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014”. 

Про це повідомляє кореспондентка Lb.ua.

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"Ця виставка – про пам’ять і свідчення, про мужність і героїзм. Про людей, які стали на захист України у 2014 році, та про фотографів, які перебували поруч із ними й зафіксували події Іловайської битви", - повідомили організатори.

На виставці виставлені світлини фотоокореспондентів Макса Левіна, який загинув у 2022 році від рук російських окупантів, Олександра Глядєлова, Макса Дондюка, та Маркіяна Лисейко.

Під час відкриття фотовиставки 'Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014'
Фото: Зоряна Стельмах
Під час відкриття фотовиставки 'Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014'

У серпні 2014 року вони на волонтерських засадах працювали в бойовому розташуванні батальйону спеціального призначення НГУ “Донбас” та документували його участь у боях за Іловайськ. Вони фотографували події від 10 серпня і до виходу 29 серпня 2014 року через так званий “зелений коридор”, яким їм вдалося прорватися.

Маркіян Лисейко, фотограф та журналіст, виступає з промовою під час відкриття
Фото: Зоряна Стельмах
Маркіян Лисейко, фотограф та журналіст, виступає з промовою під час відкриття

Фотограф Олександр Глядєлов
Фото: Зоряна Стельмах
Фотограф Олександр Глядєлов

Фото: Зоряна Стельмах

Макса Левіна вбили росіяни на початку повномасштабного вторгнення на окупованій Київщині, в березні 2022 року.

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На відкриття виставки завітали: 

  • Генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло;
  • Голова ГО "Незламні Матері України", мати загиблого добровольця батальйону "Донбас" Євгена “Реда” Харченка Наталія Харченко;

  • Заступник директора Національного військово-історичного музею України з наукової роботи, історик Ярослав Тинченко; 

  • Фотограф та журналіст Маркіян Лисейко;

  • Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Виставка триватиме до 27 вересня 2026 року.

Георгій Тихий під час відкриття фотовиставки
Фото: Зоряна Стельмах
Георгій Тихий під час відкриття фотовиставки

Фото: Зоряна Стельмах

Заступник директора Національного військово-історичного музею України з наукової роботи, історик Ярослав Тинченко, під час відкриття фотовиставки
Фото: Зоряна Стельмах
Заступник директора Національного військово-історичного музею України з наукової роботи, історик Ярослав Тинченко, під час відкриття фотовиставки

Фото: Зоряна Стельмах

Генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло
Фото: Зоряна Стельмах
Генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло

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Фото: Зоряна Стельмах

Ігор Пошивайло (ліворуч), Олександр Ушинський,( позивний ‘Росич’) і Наталія Харченко
Фото: Зоряна Стельмах
Ігор Пошивайло (ліворуч), Олександр Ушинський,( позивний ‘Росич’) і Наталія Харченко

Олександр Ушинський, позивний ‘Росич’, ветеран, громадський активіст
Фото: Зоряна Стельмах
Олександр Ушинський, позивний ‘Росич’, ветеран, громадський активіст

Олександр Ушинський, позивний ‘Росич’, ветеран, громадський активіст
Фото: Зоряна Стельмах
Олександр Ушинський, позивний ‘Росич’, ветеран, громадський активіст

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Наталія Харченко на відкритті фотовиставки
Фото: Зоряна Стельмах
Наталія Харченко на відкритті фотовиставки

Фото: Зоряна Стельмах

Наталія Харченко виступає на відкритті фотовиставки
Фото: Зоряна Стельмах
Наталія Харченко виступає на відкритті фотовиставки

Під час відкриття фотовиставка 'Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014'
Фото: Зоряна Стельмах
Під час відкриття фотовиставка 'Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014'

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Іван Любиш-Кірдей, фотограф, оператор і воєнний журналіст, з дружиною
Фото: Зоряна Стельмах
Іван Любиш-Кірдей, фотограф, оператор і воєнний журналіст, з дружиною

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Ольга Савенюк, Національний музей Революції Гідності
Фото: Зоряна Стельмах
Ольга Савенюк, Національний музей Революції Гідності

Під час відкриття фотовиставки 'Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014'
Фото: Зоряна Стельмах
Під час відкриття фотовиставки 'Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014'

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