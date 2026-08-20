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У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби

Хмара не звільнився через рішення військово-лікарської комісії, наголосили у відомстві.

У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Міністр оборони Євгеній Хмара
Фото: Анна Стешенко

Новопризначений міністр оборони Євгеній Хмара звільнений з військової служби через вимоги законодавства. Поширені в соцмережах твердження про нібито непридатність Хмари через рішення ВЛК не відповідають дійсності. 

Про це в коментарі Укрінформу повідомили в Міністерстві оборони.

У Міноборони пояснили, що Хмара обіймає посаду міністра оборони саме як цивільна особа. Військову службу припинили на підставі підпункту "е" пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Ця норма стосується, зокрема, генералів та адміралів, які не обіймають штатної посади та перебувають у розпорядженні.

Окремо в оборонному відомстві наголосили, що Хмара пройшов військово-лікарську комісію за вимогливою графою для спецпідрозділу СБУ і був визнаний повністю придатним до військової служби. Тому інформацію про те, що причиною його звільнення нібито стало рішення ВЛК, у Міноборони назвали неправдивою. 

Напередодні, виступаючи у Верховній Раді як кандидат на посаду міністра, Хмара також заявляв, що вже має статус цивільної особи.

Що відомо про призначення Євгенія Хмари?

  • До призначення міністром Хмара понад 15 років служив у Центрі спеціальних операцій "А" СБУ ("Альфа"). 
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