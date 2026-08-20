Хмара не звільнився через рішення військово-лікарської комісії, наголосили у відомстві.

Новопризначений міністр оборони Євгеній Хмара звільнений з військової служби через вимоги законодавства. Поширені в соцмережах твердження про нібито непридатність Хмари через рішення ВЛК не відповідають дійсності.

Про це в коментарі Укрінформу повідомили в Міністерстві оборони.

У Міноборони пояснили, що Хмара обіймає посаду міністра оборони саме як цивільна особа. Військову службу припинили на підставі підпункту "е" пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Ця норма стосується, зокрема, генералів та адміралів, які не обіймають штатної посади та перебувають у розпорядженні.

Окремо в оборонному відомстві наголосили, що Хмара пройшов військово-лікарську комісію за вимогливою графою для спецпідрозділу СБУ і був визнаний повністю придатним до військової служби. Тому інформацію про те, що причиною його звільнення нібито стало рішення ВЛК, у Міноборони назвали неправдивою.

Напередодні, виступаючи у Верховній Раді як кандидат на посаду міністра, Хмара також заявляв, що вже має статус цивільної особи.

Що відомо про призначення Євгенія Хмари?

До призначення міністром Хмара понад 15 років служив у Центрі спеціальних операцій "А" СБУ ("Альфа").