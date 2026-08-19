Ексміністр оборони опублікував відео з закликом визначитися стосовно проведення виборів під час війни в день подання президентом на посаду Євгенія Хмари.

Радник президента Дмитро Литвин прокоментував учорашній заклик ексміністра оборони Михайла Федорова до організації виборів під час воєнного стану. У відповідь на запитання журналістки Наталії Семенової про те, чи варто очікувати публічної реакції на слова колишнього урядовця, Литвин сказав: «Мені здається, що щоденні удари російських дронів і ракет є вичерпною відповіддю на це питання».

Учора Михайло Федоров опублікував відеозвернення «про корупцію, кризу управління та Україну, яку ми маємо побудувати». В ньому він сказав, що потрібно відповісти на питання: як має функціонувати держава, якщо війна триває роками, і якщо війна ще триватиме роками, «чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу».

Фактично він заявив про необхідність проведення виборів в умовах війни. «Це складно», – сказав Федоров, бо потрібно забезпечити право голосу військових, українців за кордоном, незалежність виборчих інституцій і довіру до результату.

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Але, думає він, це не є можливим.

Тема виборів під час війни

Питання можливості проведення виборів до завершення воєнного стану піднімали кілька разів. Зокрема, з ініціативи США. Зараз проведення виборів в умовах воєнного стану неможливе законодавчо, але можна ухвалити відповідні зміни, оскільки вони не стосуються Конституції. Україна наголошувала, що готова до виборів за умови припинення вогню, бо безпека є головною. Також належить вирішити питання голосування військовослужбовців і людей, які виїхали з України.

Володимир Зеленський сказав, що Україна готова провести вибори президента, якщо буде припинення вогню терміном на два місяці. Він коментував цю тему у зв'язку з тим, що питання необхідності виборів в Україні піднімали американські партнери: «Якщо ми можемо отримати два місяці припинення вогню для виборів – я зроблю все можливе, щоб поговорити з парламентом і підштовхнути його до шляху, який він не підтримує і навіть люди не підтримують – провести вибори під час війни. Тому що припинення вогню на два місяці – це не закінчення війни».

Схожу думку висловлював і перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, який казав, що вибори під час короткострокового перемир'я неможливі.