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Верховна Рада проголосувала за основу проєкт нового Митного кодексу

Далі документ має пройти друге читання. 

Верховна Рада проголосувала за основу проєкт нового Митного кодексу
митниця
Фото: Слово і діло

Верховна Рада 19 серпня проголосувала за основу за проєкт нового Митного кодексу. Про це повідомила парламентська пресслужба.

Документ гармонізує українське і європейське законодавство. Міністр фінансів Сергій Марченко вчора під час представлення законопроєкту казав, що від нього залежить міжнародне фінансування.

«Документ адаптує українське митне законодавство до норм Європейського Союзу, створюючи прозорі умови для діяльності українських експортерів та імпортерів. Також проєкт передбачає запровадження конкурсу на посаду Голови Держмитслужби за участю міжнародних експертів та проведення щорічного незалежного зовнішнього аудиту митниці», – повідомили в Верховній Раді.

Марченко також казав, що документ передбачає надання митній поліції функцій оперативно-розшукової діяльності. Голова податкового комітету Данило Гетманцев сказав, що цю норму пропонують відтермінувати. 

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