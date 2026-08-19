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Комітет ВРУ з питань оборони підтримав кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони

Очікується, що парламент розгляне призначення Хмари сьогодні.

Комітет ВРУ з питань оборони підтримав кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони
Євгеній Хмара
Фото: Міноборони

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно підтримав кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України.

Як повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, рішення підтримали всі 15 членів комітету.

Очікується, що вже сьогодні Верховна Рада розгляне питання призначення Хмари на посаду глави Міністерства оборони та проведе відповідне голосування.

Що передувало?

Кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони напередодні вніс на розгляд парламенту президент Володимир Зеленський. Спікер Руслан Стефанчук повідомив, що Верховна Рада розгляне подання найближчим часом відповідно до Конституції України та встановленої парламентської процедури.

Зазначимо, для того, щоб стати міністром оборони, Хмарі необхідно звільнитись з військової служби. Згідно з українськими законами, очолити Міноборони може лише цивільний.

Євгеній Хмара виконує обов'язки міністра оборони з 20 липня – після оновлення уряду. На цій посаді він замінив Михайла Федорова, звільнення якого викликало протести в країні. Зеленський пропонував Федорову альтернативні посади, зокрема – віцпрем'єра з інновацій, однак Федоров був згідний лише на повернення в Міноборони.

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