Чи стало менше діпстрайків у вересні?

Жахлива садистська тактика майже нон-стоп атак на Київ створила в соцмережах стійке переконання, що наших ударів стало менше. Начебто це підтверджує російські наративи про успішність атак.

Фото: Astra Пожежа у Росії

Єдине публічно доступне джерело статистики – щоранкові звіти Міноборони РФ про «збиті БПЛА». Про сам факт «збиття» – окремо, але для оцінки тенденцій це джерело достатньо релевантне.

Отже, до цифр. Станом на сьогодні росіяни заявили про «збиття» 10 704 наших БпЛА за вересень. Це вже другий результат навіть для неповного місяця з травня 2026 року. Менший за серпень (поки що), але коливання цілком можуть бути викликані погодними умовами. У серпні росіяни «збивали» над НПЗ та портами 12 917 БпЛА, у липні – 8 900. Тому тенденція вересня вказує на відсутність системного провалу в діпстрайках.

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Звідки тоді таке відчуття? По-перше – російське ІПСО, яке вміло та цинічно працює з нервовим станом на тлі постійних атак. По-друге – російське ФСБ, яке, на відміну від нашої СБУ, миттєво закриває чати та вичищає інфополе щодо фіксації наслідків уражень. Менше контенту – менше відчуття уражень. Ну й окремо – наші «всепропальщики». Друзі, з якими й ворогів не треба. Усе це дає хибне уявлення про зменшення діпстрайків. Не допомагає навіть розширення номенклатури дронів і ракет, яке системно озвучує Зеленський. На жаль.

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Окрім того, для оцінки реальності цікава кореляція між піками російських заяв про «збиття» та ночами великих комбінованих українських операцій:

19 вересня – абсолютний рекорд: 1 110 «збитих». І саме цієї ночі офіційно підтверджено ураження Московського НПЗ плюс серію ударів по ППО, РЛС, виробництву та управлінню БпЛА. Причому щодо Московського НПЗ СБУ прямо назвала одразу СБУ, СБС, ССО і ГУР.

10 вересня – 777. Тут одночасно маємо Саратовський НПЗ, два «Панцирі», РЛС, дронову інфраструктуру та підприємство ОПК. Щодо Саратовського НПЗ СБС прямо повідомляли про спільну роботу 1-го окремого центру БпС, СБУ та ГУР.

16 вересня – 641. Один із найпоказовіших кейсів: росіяни декларують сотні перехоплень, а СБУ офіційно підтверджує ураження шести повітряних суден на Ростовському військовому аеродромі, паралельно горить Ярославський НПЗ.

8 вересня – 596. Ще показовіше щодо структури атаки: офіційно названа велика міжвідомча операція СБУ + СБС + ВМС + ГУР + ДПСУ проти Новоросійська. Уражені військово-морська база, кораблі, мазутна інфраструктура та «Шесхаріс».

Є ще одна важлива закономірність. У всіх десяти пікових датах Україна офіційно повідомляла про результативні ураження. Тобто жодна з десяти найбільших російських заяв про масові «збиття» не відповідає картині «атаку повністю відбито», а навпаки підтверджує, що ми завдали масованого удару.

Причому структура цілей у топ-10 дуже характерна: НПЗ та паливна інфраструктура, ППО/РЛС, авіація, військове кораблебудування/флот, підприємства ВПК, а також інфраструктура російських ударних БпЛА.

Тому, попри важкі дні й ночі, не варто робити емоційні висновки, коли можна попрацювати зі статистикою й зрозуміти: «все пропало» – точно не про це. Саме цього, саме «все пропало», намагаються досягти росіяни. Проте реальність інша. Важка, непроста, але точно інша, ніж у російських наративах.