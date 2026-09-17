Reuters: Ярославський НПЗ припинив роботу після атаки дрона

Внаслідок удару було пошкоджено установку первинної перегонки, потужність якої становить 40% від усієї потужності заводу.

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Російський нафтопереробний завод «Славнафть Ярославнафтооргсинтез» (ЯНОС) припинив переробку сирої нафти після атаки українського безпілотника.

Про це пише Reuters, з посиланням на джерела.

За даними джерел, внаслідок удару було пошкоджено установку первинної перегонки сирої нафти, потужність якої становить 17 140 метричних тонн на добу, а це приблизно 40% від загальної переробної потужності заводу.

Нафтопереробний завод має ще дві установки первинної дистиляції: АТ-4 номінальною потужністю 11 430 тонн на добу (27% від загальної потужності) та АВТ-4 потужністю 14 300 тонн на добу (33% від загальної потужності).

За словами джерел, установка ⁠AVT-4 вже проходила ремонт після пошкоджень, отриманих під час попереднього удару безпілотника 28 серпня.

Учасники ринку повідомили, що паливо, вироблене Ярославським нафтопереробним заводом, 17 вересня не пропонувалося на продаж на внутрішній товарній біржі.