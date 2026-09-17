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СБУ уразила по три літаки та вертольоти на військовому аеродромі «Ростов-Центральний»

Також із Силами оборони уразили Ярославський НПЗ. 

СБУ уразила по три літаки та вертольоти на військовому аеродромі «Ростов-Центральний»
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

У ніч на 17 вересня Служба безпеки України  уразила по три літаки та вертольоти на військовому аеродромі «Ростов-Центральний» в Росії та спільно із Силами оборони атакувала Ярославський НПЗ.

Як розповіли в СБУ, Служба провела спецоперацію на військовому аеродромі «Ростов-Центральний» у Ростові-на-Дону, під час якої успішно відпрацювала по низці російських повітряних цілей.

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили:

  • Військово-транспортний літак Ан-12;
  • Два військово-транспортні літаки Ан-26;
  • Три вертольоти.

На стоянці літаків та вертольотів виникла масштабна пожежа з вторинною детонацією.

Крім того, СБУ спільно із Силами оборони України (СБС, ГУР та інші) уразили Ярославський нафтопереробний завод. Внаслідок атаки на НПЗ фіксується пожежа.

«Служба безпеки продовжує систематично відпрацьовувати по військових та стратегічних інфраструктурних об’єктах у рф, які працюють на війну проти України. Такі спецоперації — це пряма відповідь на масовані атаки ворога по території нашої держави, під час яких росія системно застосовує ракети, ударні дрони та авіацію для терору українців і знищення цивільної інфраструктури», – зазначено у повідомленні. 

  • Раніше у російських телеграм-каналах скаржилися на пожежі на аеродромі та на НПЗ, а Міноборони агресорки стверджувало про понад 600 знешкоджених дронів. 
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