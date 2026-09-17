До Києва приїхав міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер

До Києва з візитом прибув міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер, повідомили у МЗС.
Його привітав український колега Андрій Сибіга.
“Радий вітати сьогодні вранці в Києві мого словенського друга і колегу Тоне Кайзера. Вдячний йому за сміливий візит до України на тлі триваючого російського терору проти нашої держави”, – зазначив міністр.
Очільник українського МЗС підкреслив, що під час візиту буде йтися про “багато важливих питань”. Яких саме – він не уточнив.
“Україна та Словенія зацікавлені у сильній і безпечній Європі, і ми можемо зробити значно більше разом, щоб сприяти її зміцненню. Очікую на наші переговори та насичений і результативний порядок денний”, – додав Сибіга.
- У серпні парламент Словенії ініціював розслідування щодо можливого зв'язку між президенткою республіки Наташею Пірц-Мусар та російськими спецслужбами. Причиною є її подруга, яку вважають можливою агенткою російської шпигунської мережі.
- У липні фінансовий звіт щодо оборонних бюджетів країн-членів Північноатлантичного Альянсу показав, що Словенія єдиною з країн НАТО не виконає зобов'язання щодо витрат на оборону.