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До Києва приїхав міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер

Під час візиту буде йтися про “багато важливих питань”.

До Києва приїхав міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер
До Києва приїхав міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер
Фото: МЗС

До Києва з візитом прибув міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер, повідомили у МЗС.

Його привітав український колега Андрій Сибіга.

“Радий вітати сьогодні вранці в Києві мого словенського друга і колегу Тоне Кайзера. Вдячний йому за сміливий візит до України на тлі триваючого російського терору проти нашої держави”, – зазначив міністр.

Очільник українського МЗС підкреслив, що під час візиту буде йтися про “багато важливих питань”. Яких саме – він не уточнив.

“Україна та Словенія зацікавлені у сильній і безпечній Європі, і ми можемо зробити значно більше разом, щоб сприяти її зміцненню. Очікую на наші переговори та насичений і результативний порядок денний”, – додав Сибіга.

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