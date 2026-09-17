До Києва приїхав міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер

Під час візиту буде йтися про “багато важливих питань”.

До Києва з візитом прибув міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер, повідомили у МЗС.

Його привітав український колега Андрій Сибіга.

“Радий вітати сьогодні вранці в Києві мого словенського друга і колегу Тоне Кайзера. Вдячний йому за сміливий візит до України на тлі триваючого російського терору проти нашої держави”, – зазначив міністр.

Очільник українського МЗС підкреслив, що під час візиту буде йтися про “багато важливих питань”. Яких саме – він не уточнив.

“Україна та Словенія зацікавлені у сильній і безпечній Європі, і ми можемо зробити значно більше разом, щоб сприяти її зміцненню. Очікую на наші переговори та насичений і результативний порядок денний”, – додав Сибіга.