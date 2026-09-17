У Херсонській області росіяни вбили одну людину і поранили 14

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Рятувальники на місці обстрілу у Херсоні, ілюстративне фото

Упродовж минулої доби російська армія вбила одну людину в Херсонській області. Ще 14 осіб травмовані. Ворог бив по області дронами, із авіації та артилерії.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Садове, Степанівка, Комишани, Зимівник, Білозерка, Дніпровське, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Понятівка, Інгулець, Микільське, Токарівка, Берислав, Золота Балка, Новорайськ, Новомиколаївка, Урожайне, Високе, Бургунка, Зміївка, Качкарівка, Михайлівка, Нововоронцовка, Саблуківка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 4 приватних будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, газопровід та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 10 людей.

Прокудін нагадав, що при бажання виїхати до більш безпечних місць варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.