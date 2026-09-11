Повернення з війни: чому нам так важко знову бути поруч

За останні роки я не раз чула від близьких військових подібні речі. Люди люблять одне одного, сумують, дуже чекають цієї зустрічі. А коли вона нарешті відбувається, раптом не розуміють, як просто бути поруч.

І ще обоє почувалися винними. Вона картала себе за те, що продовжувала ходити на роботу, купувати одяг і жити нормальним життям, поки він був на війні. А він не розумів, як тепер почуватися своїм у квартирі, де все залишилося таким самим, як до його від’їзду.

Але в перший же вечір вони сиділи на кухні майже у повній тиші. Вона кілька разів починала щось говорити і зупинялася на пів реченні, бо боялася сказати щось недоречне. А чоловік гортав стрічку в телефоні, відповідав односкладово і майже не підводив очей.

Вона дуже чекала на нього. Уявляла, як вони нарешті підуть у свою улюблену кав’ярню, обговорюватимуть якісь дрібниці і плануватимуть відпустку. Здавалося, життя поступово повернеться у свій звичний ритм.

«Я просто не знаю, про що з ним тепер говорити», – сказала мені на консультації жінка. Її чоловік повернувся додому після півтора року на позиціях.

Фото: veteranmedia.org

Контекст, який змінився

Ми несвідомо чекаємо, що після демобілізації чи ротації все стане таким, як раніше. Але після бойового досвіду людина по-іншому реагує на побут.

Робочий дедлайн, суперечка через невимитий посуд чи вибір нових меблів можуть здаватися їй чимось абсолютно неважливим. Натомість шум, натовп, черга в магазині або звичайна сварка сусідів можуть дратувати значно сильніше, ніж очікують рідні.

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Якось один із клієнтів-ветеранів пригадав свій перший похід у магазин біля дому. Він стояв біля каси і слухав, як двоє покупців завзято сперечалися через п’ять гривень знижки на сир. «Я дивився на них і думав: невже я теж колись міг так само довго перейматися через ці п’ять гривень?»

Вдома людині взагалі буває важко знову призвичаїтися до речей, які для інших є повсякденністю.

Ситуація стає ще складнішою, коли ми не знаємо, як поводитися. Іноді чоловіка чи батька буквально ставлять на п’єдестал: говорять із ним як із героєм з плаката, якому нібито заборонено втомлюватися, злитися, розгублюватися чи просто хотіти тиші. Буває і навпаки – від нього чекають, що він просто зачинить за собою двері та продовжить жити з того самого місця, де колись зупинився.

Обидва варіанти однаково далекі від життя.

«Тут безпечно, але нічого не зрозуміло»

На фронті багато речей мають чіткий сенс: є завдання, є побратими поруч, є те, що потрібно зробити просто зараз. У цивільному житті цього контексту вже немає.

Один із моїх клієнтів сформулював це дуже точно: «Тут безпечно, але нічого не зрозуміло».

Удома раптом з’являється купа вільного часу, побутових справ, розмов про майбутнє. І людині буває важко зорієнтуватися, що з цим усім робити.

Саме тому звичайне запитання друзів «Ну як ти там?» іноді заганяє в глухий кут. На нього немає швидкої відповіді. Якщо людина не має сил за кілька хвилин переповідати все, через що пройшла, вона просто відповість «нормально» і переведе тему.

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Опора у мовчанні

Останнім часом від дружин та батьків військових я все частіше чую один і той самий страх: «Боюся сказати щось не те». Бояться поставити зайве запитання, зачепити болючу тему, зробити тільки гірше.

Це зрозуміле почуття. Але через цей острах близькі іноді взагалі перестають щось запитувати.

Коли людина мовчить, ми зазвичай починаємо додумувати: вона образилася, він віддалився, може між нами щось зламалося. Насправді людина може бути просто виснаженою. Їй буває важко витримувати шум, людську метушню або розмови ні про що. А іноді хочеться просто побути на самоті.

Якщо людина не хоче розповідати про фронт, не треба витягувати з неї подробиці. Можна запитати значно простіше: «Як тобі зараз у місті?», «Не втомлює шум?» або навіть коротко: «Тобі щось потрібно?».

І якщо сьогодні вона відмовляється від розмови, це зовсім не означає, що вона віддаляється від вас.

Близьким часто хочеться чимось заповнити тишу. Вони починають говорити про погоду, новини, роботу, аби тільки не сидіти мовчки. Але в цій тиші не обов'язково щось робити, можна просто посидіти поруч.

Мене часто запитують, які саме слова знайти після повернення близького. Насправді іноді не треба шукати якихось особливих слів.

Можна кликати на вечерю, писати короткі повідомлення, допомагати з хатніми справами, пропонувати прогулянку. І залишати за людиною право сказати «ні». Не ображатися, якщо сьогодні їй не хочеться говорити або кудись іти.

Вдома не потрібно ні від кого захищатися, тут можна просто втомлюватися, злитися чи не знати, чого хочеться, і все одно залишатися рідною людиною.

Ми будемо помилятися. Будемо іноді ставити недоречні запитання чи невдало жартувати. Стосунки від цього не зруйнуються.

Значно важливіше зробити так, щоб людина не почувалася самотньою поруч із усім тим досвідом, який вона привезла із собою.