Прокуратура України: реформування, розвиток чи занепад?

Саме така функція і призначення прокуратури з’явилися в системі державного управління України лише (вже) 10 років тому, після внесення відповідних змін до Конституції в червні 2016 року.

Фото: Олександр Ратушняк

Незважаючи на те, що Основний Закон держави визначив саме таку специфічну функцію прокуратури та її місце в системі правосуддя, прокуратура залишається в ментальності та свідомості нашого суспільства на всіх його щаблях (від двірника до президента держави) – «оком государєвим», яке створив ще російський монарх Петро І на початку ХУІІІ століття. До речі, первинний замисел Петра І, переймаючи тодішній досвід Франції, полягав у нагляді від його імені лише за роботою державних чиновників. Відносно швидко ця ідея перетворилася у суцільний контроль не лише за роботою органів держави, але й за щоденним життям всього суспільства.

Це «око» століттями (ні в царській Росії, ні в СРСР, ні в Україні (до 2016 року) не входило структурно до жодної з гілок влади, маючі фактично безмежні репресивні повноваження у всіх сферах життєдіяльності держави і суспільства в цілому. Повноваження, закамуфльовані в різні закони та відомчі підзаконні акти. Бути прокурором означало бути всесильним владоможцем, повноважень якого мали остерігатися всі, включно з тими, хто мав право призначати особу на таку посаду. Крім тих, хто призначав на посаду самого генерального прокурора.

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Прокурори отримали спеціальний статус, жорстку вертикальну структуру організації роботи, незалежність від зовнішнього впливу, чини і форменний одяг, спеціальне грошове утримання й пенсії, тобто – всі атрибути практично безмежної державної влади на межі свавілля, коли «закони діють лише для своїх, а беззаконня – для всіх інших». Так тривало століттями. В цій атмосфері готувалися і виховувалися десятки, якщо не сотні, поколінь суспільства і прокурорів. Змінювалися люди на посадах, політичні та економічні умови життя держави і суспільства, а система жила і діяла…

За минулі 35 років сучасної України органи прокуратури держави очолювали 17 (сімнадцять) генеральних прокурорів, а 18-й тепер перебуває на цій посаді. З них: Святослав Піскун очолював прокуратуру тричі і Олександр Медведько – двічі. Крім того на чолі прокуратури працювали 10 тимчасових виконувачів обов’язки генерального прокурора. Таким чином, державну структуру з визначними повноваженнями у сфері встановлення й підтримання правового порядку в країні за 35 років очолювали 28 осіб, тобто в середньому кожен з них працював на посаді трохи більше одного року!

Якщо врахувати історію зародження, становлення, розвитку прокуратури, то справа НАБУ з яскраво історичною назвою «Карфаген» стала яскравим свідченням занепаду цієї інституції на тлі триваючого (лише за моєю оцінкою) останнє десятиріччя колапсу всієї правової системи держави. І яких результатів від роботи прокуратури має очікувати наше суспільство і на що воно може сподіватися?

Фото: НАБУ

Вище була викладена передмова до подальшої розмови про подальшу долю прокуратури, яка має бути стрижнем та опорою суспільства і держави у протидії злочинності.

Враховуючи власний майже піввіковий досвід причетності до діяльності прокуратури в різних іпостасях: від викладача з підготовки майбутніх прокурорів у вищих правничих навчальних закладах України до нетривалої роботи в органах прокуратури на посадах проректора Академії прокуратури (2004-2005 роки) і радника генерального прокурора (2022-2024 роки), вважаю, що маю підстави стверджувати таке:

По-перше, на підставі отримання свого часу деякими прокурорами неправомірного статусу «інваліда» та відповідних пенсій, зловживання окремими прокурорами своїми повноваженнями на власну користь або на користь своїх рідних і друзів, щодо теперішньої справи «Карфаген» – не можна робити узагальнену оцінку, що всі без винятку тисячі людей, які працюють в цій структурі на різних посадах і на різних рівнях є корумпованими непрофесіоналами, достойними негайного звільнення зі своїх посад і примусового «переселення на тюремні ліжка». Знаю особисто чимало прокурорів, які самовіддано виконують свої складні повноваження, беручи участь у розслідуванні різних злочинів та професійному обвинуваченні в судових процесах, у тому числі й воєнних злочинців з боку рашистського режиму під час триваючої війни. Тих, хто добровільно полишив свої прокурорські посади й зі зброєю в руках боронить нашу землю і життя кожного з нас. Тих, хто сумлінно виконуючи свої повноваження протидіє загальній злочинності в країні і береже свою людську та професійну честь і гідність.

По-друге, в багатотисячному колективі прокурорських працівників країни, на жаль, працюють також й ті, хто паплюжить правничу професію і колег своїми вчинками, нівелюючи у суспільній свідомості ті позитивні результати, які реально є. Пригадуються слова Федерального прокурора США Пріта Барари з його книги «Діяти справедливо», в якій він стверджує: «Я називав прокуратуру резервуаром. Я казав, що це резервуар довіри та надійності, який збудували й наповнили для них люди, яких вони ніколи не знали та яких серед них давно немає. Резервуар, що дає змогу інституції, якій вони служать, творити добро. Це надзвичайний подарунок. Я пояснював цим молодим і талановитим юристам, що він, як кожен цінний подарунок, покладає на них обов’язок, урочистий обов’язок охороняти і захищати резервуар і передати його наступникам таким же повним або навіть повнішим. Однак з резервуарами є одна проблема: їх треба дуже довго наповнювати, а спорожнити їх може одна маленька пробоїна в обшивці. Дії однієї людини можуть знищити те, що сотні людей будували роками» (с.66)