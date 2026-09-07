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ВАКС взяв під варту водія Кропиви у справі "Карфаген" із заставою у 3 млн грн

ВАКС взяв під варту Сергія Куцого, водія співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.

ВАКС взяв під варту водія Кропиви у справі "Карфаген" із заставою у 3 млн грн
ВАКС взяв під варту водія фігуранта справи "Карфаген"
Фото: "Суспільне"

Вищий антикорупційний суд взяв під варту Сергія Куцого, водія співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, який також є фігурантом спецоперації НАБУ і САП "Карфаген".

Про це пише Центр протидії корупції.

Суд призначив Куцому 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн гривень.

У разі внесення застави Сергій Куций має, зокрема:

  • здати паспорти для виїзду за кордон;
  • утримуватися від спілкування з певними особами, серед яких Сергій Кропива, Івахненко та генеральний прокурор Руслан Кравченко;
  • прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду;
  • носити електронний браслет стеження.
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На записах НАБУ Куций фігурує під псевдонімом "Камрад".

Сергій Куций є водієм Сергія Кропиви, якого раніше ВАКС також взяв під варту з можливістю внесення застави у 120 млн грн.

За версією слідства, Куций був учасником злочинної організації. Зокрема, він нібито забезпечував безпеку під час поїздок Кропиви на службовому автомобілі та його зустрічей з іншими людьми, а також використовував незареєстровані номерні знаки.

Також, за даними слідства, Куций отримував гроші від осіб, пов'язаних із колцентрами, та передавав їх Кропиві. 

Крім того, він нібито допомагав Кропиві спілкуватися з іншими учасниками організації, брав участь у легалізації коштів та виконував інші його доручення.

Спецоперація "Карфаген"

  • НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України. За даними НАБУ та САП, учасники створеної в 2025 році організації можуть бути причетні до "дахування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
  • Під підозрою п'ятеро осіб. Статті обвинувачення – ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна). У розмовах фігурантів також фігурує "Шеф" – особа, яка керувала Кропивою. Підозру цій людині станом на зараз не оголошували. 
  • Генпрокурор Руслан Кравченко заявляє, що він до справи не причетний. 
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