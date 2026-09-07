ВАКС взяв під варту водія Кропиви у справі "Карфаген" із заставою у 3 млн грн

Вищий антикорупційний суд взяв під варту Сергія Куцого, водія співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, який також є фігурантом спецоперації НАБУ і САП "Карфаген".
Про це пише Центр протидії корупції.
Суд призначив Куцому 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн гривень.
У разі внесення застави Сергій Куций має, зокрема:
- здати паспорти для виїзду за кордон;
- утримуватися від спілкування з певними особами, серед яких Сергій Кропива, Івахненко та генеральний прокурор Руслан Кравченко;
- прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду;
- носити електронний браслет стеження.
На записах НАБУ Куций фігурує під псевдонімом "Камрад".
Сергій Куций є водієм Сергія Кропиви, якого раніше ВАКС також взяв під варту з можливістю внесення застави у 120 млн грн.
За версією слідства, Куций був учасником злочинної організації. Зокрема, він нібито забезпечував безпеку під час поїздок Кропиви на службовому автомобілі та його зустрічей з іншими людьми, а також використовував незареєстровані номерні знаки.
Також, за даними слідства, Куций отримував гроші від осіб, пов'язаних із колцентрами, та передавав їх Кропиві.
Крім того, він нібито допомагав Кропиві спілкуватися з іншими учасниками організації, брав участь у легалізації коштів та виконував інші його доручення.
Спецоперація "Карфаген"
- НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України. За даними НАБУ та САП, учасники створеної в 2025 році організації можуть бути причетні до "дахування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- Під підозрою п'ятеро осіб. Статті обвинувачення – ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна). У розмовах фігурантів також фігурує "Шеф" – особа, яка керувала Кропивою. Підозру цій людині станом на зараз не оголошували.
- Генпрокурор Руслан Кравченко заявляє, що він до справи не причетний.
- Учора ВАКС взяв під варту з можливістю застави в 120 млн гривень Сергія Кропиву, який в матеріалах слідства фігурує як "Канцлер".
- 7 вересня ВАКС обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, яка також є підозрюваною по справі "Карфаген". Суд призначив утримання під вартою з альтернативою застави в 20 млн гривень.