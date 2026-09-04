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Суд звільнив співробітника СБУ Назара Верхолу під особисту поруку керівника департаменту контррозвідки, – "Суспільне"

Прокурори просили взяти співробітника СБУ під варту із заставою у мільйон гривень.

Суд звільнив співробітника СБУ Назара Верхолу під особисту поруку керівника департаменту контррозвідки, – "Суспільне"
Назар Верхола
Фото: Суспільне

Суд звільнив співробітника Служби безпеки України Назара Верхолу під особисту поруку керівника департаменту контррозвідки СБУ. 

Про це повідомляє Суспільне.

Суд ухвалив рішення призначити Назару Верхолі запобіжний захід у вигляді особистого поручення керівника департаменту контррозвідки СБУ.

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Прокурори у справі просили обрати Верхолі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйона гривень.

Наразі прокурори ще не вирішили, чи оскаржуватимуть рішення суду в апеляційному порядку.

За клопотанням прокурора судове засідання проходило у закритому режимі.

Стрілянина між СБУ та ГУР. Що відомо? 

  • 2 вересня у Дніпровському районі Києва сталася сутичка між представниками ГУР та СБУ. Вона відбулася під час слідчих дій у справі, пов’язаній із заступником командира Російського добровольчого корпусу.
  • Йдеться про Степана Каплунова, якого СБУ затримала після того, як у РДК заявили про його зникнення. За словами Каплунова, після викрадення 23 серпня його дев’ять днів утримували на двох об’єктах та допитували.
  • СБУ заявила, що отримала інформацію про підготовку замовного вбивства. За версією спецслужби, Каплунов контактував із ФСБ та мав підготувати замах на одного з лідерів російського опозиційного руху, який мав прибути в Україну.
  • У СБУ стверджують, що затриманий визнав контакти з ФСБ та співпрацював зі слідством. Через це, за даними спецслужби, йому не обирали запобіжний захід.
  • Під час слідчих дій між представниками СБУ та ГУР виникла конфліктна ситуація, яка переросла у стрілянину, повідомили в СБУ.
  • ГУР заявило про російську інформаційну кампанію, для реалізації якої її організатори планували залучати медіа, блогерів та Telegram-канали, зокрема за фінансову винагороду.
  • 3 вересня президент повідомив про звільнення заступників керівників ГУР та СБУ. Розслідування стрілянини проводить ДБР.
  • За словами генерального прокурора, підозри отримали по одному представнику кожної зі структур — СБУ та ГУР.
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