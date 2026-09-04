Прокурори просили взяти співробітника СБУ під варту із заставою у мільйон гривень.

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Суд звільнив співробітника Служби безпеки України Назара Верхолу під особисту поруку керівника департаменту контррозвідки СБУ.

Про це повідомляє Суспільне.

Суд ухвалив рішення призначити Назару Верхолі запобіжний захід у вигляді особистого поручення керівника департаменту контррозвідки СБУ.

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Прокурори у справі просили обрати Верхолі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйона гривень.

Наразі прокурори ще не вирішили, чи оскаржуватимуть рішення суду в апеляційному порядку.

За клопотанням прокурора судове засідання проходило у закритому режимі.

Стрілянина між СБУ та ГУР. Що відомо?

2 вересня у Дніпровському районі Києва сталася сутичка між представниками ГУР та СБУ. Вона відбулася під час слідчих дій у справі, пов’язаній із заступником командира Російського добровольчого корпусу.

Йдеться про Степана Каплунова, якого СБУ затримала після того, як у РДК заявили про його зникнення. За словами Каплунова, після викрадення 23 серпня його дев’ять днів утримували на двох об’єктах та допитували.

СБУ заявила, що отримала інформацію про підготовку замовного вбивства. За версією спецслужби, Каплунов контактував із ФСБ та мав підготувати замах на одного з лідерів російського опозиційного руху, який мав прибути в Україну.

У СБУ стверджують, що затриманий визнав контакти з ФСБ та співпрацював зі слідством. Через це, за даними спецслужби, йому не обирали запобіжний захід.

Під час слідчих дій між представниками СБУ та ГУР виникла конфліктна ситуація, яка переросла у стрілянину, повідомили в СБУ.

ГУР заявило про російську інформаційну кампанію, для реалізації якої її організатори планували залучати медіа, блогерів та Telegram-канали, зокрема за фінансову винагороду.

3 вересня президент повідомив про звільнення заступників керівників ГУР та СБУ. Розслідування стрілянини проводить ДБР.

За словами генерального прокурора, підозри отримали по одному представнику кожної зі структур — СБУ та ГУР.