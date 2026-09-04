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Правоохоронці заблокували ще 5 каналів підпільного збуту зброї та вибухівки в Україні

Серед затриманих - неповнолітній. 

Правоохоронці заблокували ще 5 каналів підпільного збуту зброї та вибухівки в Україні
Знайдена зброя
Фото: СБУ

Правоохоронці ліквідували ще п’ять каналів нелегального продажу зброї, боєприпасів, вибухівки і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. Серед вилученого – російські автомати Калашникова, гранатомети, саморобні бомби, бойові гранати і майже 8 тисяч набоїв різного калібру. 

Як розповіли у СБУ, серед затриманих є неповнолітній. 

На Полтавщині затримали ділка, який намагався реалізувати партію «трофейного» озброєння на майже 1 млн грн. Чоловік вивозив засоби ураження із районів ведення бойових дій та зберігав їх у заздалегідь облаштованих схронах. Правоохоронці затримали фігуранта після продажу 23 РПГ, понад 1 тисячі гранатометних пострілів, 17 бойових гранат та набоїв різного калібру.

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У Донецькій області військова контррозвідка СБУ викрила ділка, який зберігав арсенал бойових засобів ураження в орендованому гаражі та підшукував клієнтів через соцмережі. Співробітники СБУ затримали зловмисника у Краматорську під час спроби збуту автомата Калашникова, набоїв до нього та понад 300 гранатометних пострілів.

У Закарпатській області викрили мобілізованого з Рахова, який самовільно залишив військову частину і намагався налагодити підпільний збут «трофейного» озброєння із зони бойових дій. Його затримали на околиці міста під час продажу партії гранат РГД-5, 800 грамів тротилу із підривачами, реактивного протитанкового гранатомета РПГ-22 та набоїв різного калібру.

На Житомирщині затримали колишнього контрактника, який після звільнення зі служби планував «заробити» на підпільній торгівлі зброєю та боєприпасами з фронтових регіонів. Під час слідчих дій у нього вилучено 14 бойових гранат, 1,4 кг пороху, а також майже 2,5 тисячі набоїв калібру 5,45 мм та стартовий пістолет, перероблений під бойовий.

В Одесі викрили 16-річного учня професійного ліцею, який намагався продати бойову гранату та чотири саморобні вибухові пристрої із загальною потужністю майже 1 кг у тротиловому еквіваленті. Він підшукував покупців через месенджери та пропонував клієнтам відправити «замовлення» поштою.

Один із затриманих
Фото: СБУ
Один із затриманих

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Ділкам загрожує до 7 років позбавлення волі.

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