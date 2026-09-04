На Волині судитимуть одного із учасників схеми ввозу авто «для ЗСУ»

Авто купували за кордоном і завозили в Україну під видом гуманітарної допомоги, а потім продавали.

У Волинській області судитимуть причетного до схеми ввозу в Україну автомобілів «для ЗСУ». Замість передачі військовим ці автомобілі продавались цивільним.

Про це пише пресслужба Нацполіції.

Чоловік мав досвід перевезення вживаних транспортних засобів із країн Європейського Союзу. Знаючи особливості пільгового ввезення товарів гуманітарного призначення, влітку 2025 року він зареєстрував власну благодійну організацію, хоча займатися доброчинною діяльністю не планував. До реєстраційних документів він вніс завідомо неправдиві відомості, аби надалі мати можливість подавати декларації про ввезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги.

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Упродовж кількох місяців ділок придбав за межами України 17 автомобілів. Транспортні засоби, загальною вартістю майже 2,2 млн грн, ввозив на територію нашої держави під виглядом гуманітарної допомоги.

Він був одним із учасників масштабної схеми контрабандного ввезення автомобілів через пункти пропуску на Волині та Львівщині. Серед фігурантів були мешканці Черкаської, Львівської та Івано-Франківської областей, зокрема керівники двох благодійних організацій.

Загалом упродовж 2025 року правоохоронці задокументували ввезення за цією схемою понад 100 транспортних засобів. Частину автомобілів продавали за готівку через популярні інтернет-майданчики, інші розбирали на запчастини для подальшого збуту. В одному з епізодів зловмисники реалізували два автомобілі за 9500 доларів. Відповідно до документів, вони були ввезені як благодійна допомога для потреб Збройних Сил України, а отже «благодійники» продали транспортні засоби незаконно.

Наприкінці минулого року під час обшуків за місцями реєстрації благодійних організацій, проживання учасників схеми та знаходження гуманітарних авто правоохоронці вилучили чотири транспортні засоби, ввезені під виглядом гуманітарної допомоги, 50 000 євро та понад 22 000 доларів. Також вилучили документацію, митні декларації, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

У подальшому на підставі зібраних доказів п’ятьом учасникам організованої групи повідомили про підозру.

Наразі досудове розслідування щодо одного з фігурантів завершено. Його обвинувачують за ч. 1 ст. 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) та ч. 1 ст. 201-4 (Контрабанда підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Матеріали щодо інших учасників групи виділені в окреме кримінальне провадження. Нині правоохоронці продовжують збір доказової бази, проводять необхідні експертизи та вирішують питання щодо накладення арешту на вилучене майно.