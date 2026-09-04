Нічні повітряні атаки , 240 бойових зіткнень, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, дроновий терор Києва та Київщини, пошукові операції в Непалі.

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Сьогодні, 4 вересня, російські війська вдарили по Одесі. Загинула людина, відомо про трьох постраждалих.

Пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби.

За інформацією першого заступника міського голови Олександра Філатова, в постраждалому будинку в Київському районі пошкоджено квартири з 6 по 8 поверх. Також зачепило сусідні будинки і 28 автомобілів. Ворог вдарив по густонаселеному району. Внаслідок удару пошкоджено близько 500 вікон. Комунальні служби почали закривати їх плівкою.

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Вранці 4 вересня Росія продовжила дроновий терор столиці та Київської області. В Солом'янському районі є загоряння нежитлової забудови, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Згодом він додав, що в Голосіївському районі поранено людину. Жінці надали допомогу амбулаторно.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 240 зіткнень.

Найбільше – на Покровському (38) та Костянтинівському (24) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1440 окупантів, танк, 8 бойових броньованих машин, 77 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 4 засоби ППО та 13 НРК. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 493 790 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Унаслідок вечірніх і нічних ударів по Дніпропетровській області загинули двоє людей. Це поліцейські, по яких росіяни вдарили в Богданівській громаді Павлоградського району.

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Ще один правоохоронець госпіталізований у важкому стані. На місці удару спалахнула пожежа, пошкоджено машину, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram.

Національна поліція України повідомила, що жертвами є Олександр Григоренко та Сергій Шматко. Вони в складі слідчо-оперативної групи виїхали до Павлоградського району, аби документували наслідки атаки. Під час роботи росіяни повторно атакували дронами. Капітан Олександр Григоренко загинув на місці, старший лейтенант Сергій Шматко отримав тяжкі поранення і помер у лікарні.

У Броварах Київської області внаслідок російської атаки спалахнула пожежа на одному з промислових підприємств, повідомив в Telegram міський голова Ігор Сапожко.

За його словами, інформації про постраждалих наразі немає.

Мешканців Броварів закликали не відчиняти вікна. Через пожежу дим поширюється містом. Також Сапожко зауважив, що на території громади можуть залишатися уламки збитих російських повітряних цілей.

У ніч на 4 вересня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну керованою авіаракетою Х-31 і 121 дроном. Близько половини безпілотників були реактивними.

Станом на 9:30, за попередньою інформацією, ППО знешкодила 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та S8000 «Бандероль», на півночі, півдні, сході та центрі країни. Про це повідомили в Повітряних силах.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях», – йдеться у повідомленні.

У ніч на 4 вересня у російському Сочі загорілася нафтобаза «Роснєфть-Кубаннєфтєпродукт». Також вибухи лунали в районі розміщення дивізіону ППО, пише Astra.

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За даними видання, нафтобаза в Адлерському районі загорілася після імовірної атаки дронів.

Також вибухи лунали в районі розміщення дивізіону ППО під Сочі.

Місцеві ЗМІ писали, що в цьому районі біля пляжу «Крила Балтики» прямо на березі встановили величезний радар.

У п’ятницю в Непалі з тунелю, пов’язаного з гідроелектростанцією на річці Трішулі, живими витягли двох людей. Це сталося через дев’ять днів після того, як 26 серпня долиною пронісся потік льоду, каміння та бруду, внаслідок чого загинули понад 1252 людини, а десятки тисяч були змушені залишити свої домівки.

Двоє працівників, яких витягли з тунелю на гідроелектростанції Upper Trishuli 3A, стали першими врятованими саме з гідроенергетичних об’єктів. Їх доправили до військового госпіталю в столиці Непалу Катманду.

Докладніше – в новині.

У районі повені на кордоні Непалу та Тибету досі розшукують 56 українців, ця цифра не змінилася. Станом на зараз громадяни України відсутні у списках загиблих чи постраждалих.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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