РФ атакувала Київщину ударними дронами: пошкоджені будинки, авто та склади

Упродовж 3 вересня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілів пошкоджені 34 об’єкти у чотирьох районах регіону.

Про повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Серед пошкодженого – 13 приватних будинків, 14 автомобілів, п’ять складських приміщень підприємств та культова споруда.

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Найбільше наслідків зафіксували у Фастівському районі: там поруйновано вісім приватних будинків та ушкоджено 12 автомобілів.

У Бучанському районі під удар потрапили два складські приміщення та приватний будинок. У Бориспільському районі пошкоджені складське приміщення і культова споруда. У Броварському районі теж зафіксували удари по двох складських приміщеннях, чотирьох приватних будинках та двох автомобілях.

Водночас зранку 4 вересня область знову зазнала атаки російських дронів. У Броварському районі пошкоджені складські приміщення, після чого виникла пожежа. Рятувальники вже ліквідували займання.

Про постраждалих унаслідок цих атак КОВА не повідомляла. В адміністрації закликали жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.