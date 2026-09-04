РФ атакувала Київщину ударними дронами: пошкоджені будинки, авто та склади

Упродовж 3 вересня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілів пошкоджені 34 об’єкти у чотирьох районах регіону.
Про повідомила Київська обласна військова адміністрація.
Серед пошкодженого – 13 приватних будинків, 14 автомобілів, п’ять складських приміщень підприємств та культова споруда.
Найбільше наслідків зафіксували у Фастівському районі: там поруйновано вісім приватних будинків та ушкоджено 12 автомобілів.
У Бучанському районі під удар потрапили два складські приміщення та приватний будинок. У Бориспільському районі пошкоджені складське приміщення і культова споруда. У Броварському районі теж зафіксували удари по двох складських приміщеннях, чотирьох приватних будинках та двох автомобілях.
Водночас зранку 4 вересня область знову зазнала атаки російських дронів. У Броварському районі пошкоджені складські приміщення, після чого виникла пожежа. Рятувальники вже ліквідували займання.
Про постраждалих унаслідок цих атак КОВА не повідомляла. В адміністрації закликали жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.
- Вранці 4 вересня про пожежу на промисловому підприємстві повідомив мер Броварів Ігор Сапожко. Він попросив усіх жителів закрити вікна, адже у населеному пункті багато диму.