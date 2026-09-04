РФ вчора вбила мешканця Херсонщини

Ще вісім людей отримали поранення.

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Упродовж минулої доби російська армія вбила на Херсонщині одну людину, і поранила вісьмох. Ворог бив дронами, із авіації та артилерії.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Урожайне, Раківка, Берислав, Високе, Токарівка, Нововоскресенське, Чарівне, Милове, Золота Балка, Біла Криниця, Станіслав, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Дар'ївка, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульянівка, Федорівка, Іванівка, Антонівка, Новодмитрівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Благовіщенське, Новорайськ, Нововоронцовка, Осокорівка, Архангельське, Зміївка, Качкарівка, Львове, Михайлівка, Новоберислав, Саблуківка, Костирка, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникові вежі, господарчі споруди, музей та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 13 людей.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.