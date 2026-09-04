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​Сили оборони вчора ліквідували 1440 окупантів і 4 засоби ППО ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 493 790 осіб. 

​Сили оборони вчора ліквідували 1440 окупантів і 4 засоби ППО ворога
Український захисник, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1440 осіб, танк, 8 бойових броньованих машин, 77 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 4 засоби ППО та 13 НРК. 

Про це повідомили в Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.26 склали:

  • особового складу – близько 1 493 790 (+1 440) осіб 
  • танків – 12 325 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 272 (+8) од.
  • артилерійських систем – 49 162 (+77) од.
  • РСЗВ – 2 088 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 604 (+4) од.
  • літаків – 441 (+0) од.
  • гелікоптерів – 355 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 489 (+13) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 497 911 (+1 890) од.
  • крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 143 642 (+492) од.
  • спеціальна техніка – 4 636 (+8) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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