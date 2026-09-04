​Сили оборони вчора ліквідували 1440 окупантів і 4 засоби ППО ворога

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1440 осіб, танк, 8 бойових броньованих машин, 77 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 4 засоби ППО та 13 НРК.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 493 790 (+1 440) осіб
- танків – 12 325 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 272 (+8) од.
- артилерійських систем – 49 162 (+77) од.
- РСЗВ – 2 088 (+3) од.
- засоби ППО – 1 604 (+4) од.
- літаків – 441 (+0) од.
- гелікоптерів – 355 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 489 (+13) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 497 911 (+1 890) од.
- крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 143 642 (+492) од.
- спеціальна техніка – 4 636 (+8) од.
Дані уточнюються.