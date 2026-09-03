Уряд ухвалив низку рішень, щоб адаптувати країну до нової тактики російських повітряних атак

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Уряд ухвалив низку рішень, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий - атака дронів. Червоний - коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару.

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Прем'єр зазначив, що при жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Має бути забезпечений доступ відвідувачів і персоналу до укриттів.

"Уряд дає три місяці на вирішення цього питання. На пʼятому році повномасштабної війни ми не можемо нехтувати безпекою людей", - додав Корецький.

Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обовʼязковий перехід людей в укриття.

Уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня та, за потреби, збільшувати кількість наземного транспорту.

Вдосконалення застосування комендантської години, зокрема в Києві в частині руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів від та до вокзалів. Місцевій владі рекомендували скоригувати тривалість комендантської години з 01:00 до 05:00.

Уряд вимагає прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів в громадах для захисту людей від уламків.

"Мета всіх цих змін — захистити людей і водночас не дозволити ворожим атакам паралізувати роботу міст, економіки та критичної інфраструктури", - підсумував прем'єр-міністр.