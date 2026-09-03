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Уряд ухвалив низку рішень, щоб адаптувати країну до нової тактики російських повітряних атак

Запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки.

Уряд ухвалив низку рішень, щоб адаптувати країну до нової тактики російських повітряних атак
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький
Фото: Зоряна Стельмах

Уряд ухвалив низку рішень, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

 Запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий - атака дронів. Червоний - коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару. 

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Прем'єр зазначив, що при жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Має бути забезпечений доступ відвідувачів і персоналу до укриттів. 

"Уряд дає три місяці на вирішення цього питання. На пʼятому році повномасштабної війни ми не можемо нехтувати безпекою людей", - додав Корецький.

Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обовʼязковий перехід людей в укриття.

Уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня та, за потреби, збільшувати кількість наземного транспорту. 

 Вдосконалення застосування комендантської години, зокрема в Києві в частині руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів від та до вокзалів. Місцевій владі рекомендували скоригувати тривалість комендантської години з 01:00 до 05:00.

Уряд вимагає прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів в громадах для захисту людей від уламків.

"Мета всіх цих змін — захистити людей і водночас не дозволити ворожим атакам паралізувати роботу міст, економіки та критичної інфраструктури", - підсумував прем'єр-міністр.

  • Раніше, на раді оборони міста Києва ухвалили звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки, які діють в столиці.  Ці правила стосуються, зокрема, порядку організації руху мостами Києва під час повітряних тривог та послаблення комендатської години в столиці. 
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