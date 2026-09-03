НБУ: Уряд залучив понад 343 млрд грн від продажу державних облігацій із початку року

Від початку цього року уряд залучив від продажу і обміну облігацій внутрішньої державної позики понад 343 млрд грн.

Про це повідомив Національний банк.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ця сума перевищила 2,37 трлн грн.

Упродовж січня – серпня Міністерство фінансів залучило на аукціонах з продажу ОВДП понад 288 млрд грн, $452 млн і майже 697 млн євро Водночас на погашення внутрішнього боргу за державними цінними паперами держава спрямувала понад 239 млрд грн, $650 млн і майже 558 млн євро.

За даними НБУ, максимальна дохідність цінних паперів у гривні під час серпневих аукціонів сягала 16,5% річних. Валютні облігації впродовж останнього місяця літа Мінфін не розміщував.

Станом на 1 вересня портфель військових облігацій серед юридичних осіб без урахування банків становив 85,8 млрд грн в еквіваленті, тоді як рік тому цей показник сягав 105,5 млрд. Натомість фізичні особи збільшили свої інвестиції в облігації до 109,7 млрд грн в еквіваленті проти 78,7 млрд грн торік.