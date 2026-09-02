Корецький зустрівся із місією МВФ у Києві щодо фінансування України на 2026-2027 роки

Прем’єр-міністр Сергій Корецький провів у Києві зустріч з місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм.
За словами Корецького, місія Фонду працює у Києві.
«Обговорили оцінку потреби у фінансуванні України на 2026–2027 роки та підготовку збалансованого проєкту державного бюджету на 2027 рік, а також джерела покриття існуючих потреб. Намітили дуже чіткий план дій. Будемо зараз постійно на контакті», - зазначив глава уряду.
- Напередодні парламент провалив голосування за три закони, які могли б дати Україні більш ніж 4 мільярди доларів, а ще два закони – з програми МВФ.