Корецький зустрівся із місією МВФ у Києві щодо фінансування України на 2026-2027 роки

Говорили, зокрема, про підготовку проєкту державного бюджету на 2027 рік.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький провів у Києві зустріч з місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм.

За словами Корецького, місія Фонду працює у Києві.

«Обговорили оцінку потреби у фінансуванні України на 2026–2027 роки та підготовку збалансованого проєкту державного бюджету на 2027 рік, а також джерела покриття існуючих потреб. Намітили дуже чіткий план дій. Будемо зараз постійно на контакті», - зазначив глава уряду.