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У серпні до спецфонду держбюджету надійшло майже 16,8 млрд гривень військового збору

За перше півріччя 2026 року ця сума становить понад 94 млрд гривень.

У серпні до спецфонду держбюджету надійшло майже 16,8 млрд гривень військового збору
Ілюстративне фото

За серпень 2026 року до спеціального фонду державного бюджету надійшло майже 16,8 млрд гривень військового збору.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Загалом за липень-серпень 2026 року до держбюджету надійшло 34,7 млрд гривень військового збору.

Відповідно до змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», надходження від сплати військового збору спрямовуються виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Фінансування потреб сектору безпеки й оборони забезпечується також за рахунок інших надходжень державного бюджету, зокрема, податку на прибуток, ПДВ, ПДФО, акцизного податку, рентної плати, дивідендів від державних підприємств, інших податків і зборів, а також коштів від внутрішніх державних запозичень.

Загалом, за перше півріччя 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло майже 94,24 млрд грн військового збору.

  • У серпні до загального фонду держбюджету надійшло понад 219 млрд гривень. Загалом до загального і спеціального фондів за поточний місяць надійшло понад 339 млрд гривень податків, зборів та інших платежів.
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