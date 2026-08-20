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Мінфін отримав завдання від уряду активізувати процес продажу Sense Bank

Корецький зазначив, що отримані від продажу кошти підуть на потреби Сил оборони.

Мінфін отримав завдання від уряду активізувати процес продажу Sense Bank
Фото: delo.ua

Міністерство фінансів отримало завдання від уряду активізувати процес продажу Sense Bank.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Необхідно забезпечити максимальну прозорість, конкурентність і ефективність цього процесу", - йдеться в повідомленні.

За словами Корецького, Мінфін спільно з Нацбанком мають вирішити всі проблеми в Sense Bank та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління.

Кошти від продажу банку планують спрямувати на потреби Сил оборони.

  • Напередодні уряд відсторонив голову наглядової ради державного Сенс Банку Миколу Гладишенка. Також Кабмін ініціював відсторонення голови правління банку Олексія Ступака. 
  • За даними НАБУ, голова правління і голова наглядової ради «Сенс Банку» Олексій Ступак і Микола Гладишенко у змові з екснардепом Максимом Микитасем, заступницею голови Офісу президента Іриною Мудрою та іншими учасниками злочинного угруповання забезпечили внесення застави 150 мільйонів гривень, здобутих нелегальним шляхом, за ексміністра Германа Галущенка, який є підозрюваним у справі про корупцію в «Енергоатомі». Частину коштів проводили через «Сенс Банк» – колишній російський «Альфа-Банк», що став державним у результаті націоналізації. Для проведення коштів відключили автоматичний фінмоніторинг, а також його не провели вручну. 
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