Мінфін отримав завдання від уряду активізувати процес продажу Sense Bank

Корецький зазначив, що отримані від продажу кошти підуть на потреби Сил оборони.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Міністерство фінансів отримало завдання від уряду активізувати процес продажу Sense Bank.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Необхідно забезпечити максимальну прозорість, конкурентність і ефективність цього процесу", - йдеться в повідомленні.

За словами Корецького, Мінфін спільно з Нацбанком мають вирішити всі проблеми в Sense Bank та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління.

Кошти від продажу банку планують спрямувати на потреби Сил оборони.