Мінфін отримав завдання від уряду активізувати процес продажу Sense Bank

Міністерство фінансів отримало завдання від уряду активізувати процес продажу Sense Bank.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
"Необхідно забезпечити максимальну прозорість, конкурентність і ефективність цього процесу", - йдеться в повідомленні.
За словами Корецького, Мінфін спільно з Нацбанком мають вирішити всі проблеми в Sense Bank та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління.
Кошти від продажу банку планують спрямувати на потреби Сил оборони.
- Напередодні уряд відсторонив голову наглядової ради державного Сенс Банку Миколу Гладишенка. Також Кабмін ініціював відсторонення голови правління банку Олексія Ступака.
- За даними НАБУ, голова правління і голова наглядової ради «Сенс Банку» Олексій Ступак і Микола Гладишенко у змові з екснардепом Максимом Микитасем, заступницею голови Офісу президента Іриною Мудрою та іншими учасниками злочинного угруповання забезпечили внесення застави 150 мільйонів гривень, здобутих нелегальним шляхом, за ексміністра Германа Галущенка, який є підозрюваним у справі про корупцію в «Енергоатомі». Частину коштів проводили через «Сенс Банк» – колишній російський «Альфа-Банк», що став державним у результаті націоналізації. Для проведення коштів відключили автоматичний фінмоніторинг, а також його не провели вручну.