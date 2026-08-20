Це кошти від Європейського інвестиційного банку.

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Уряд спрямує 4,9 млрд грн від Європейського інвестиційного банку на відновлення громад.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Кошти отримають ті громади, які постраждали від бойових дій або прийняли велику кількість внутрішньо переміщених осіб.

За словами Корецького, гроші підуть на модернізацію систем водопостачання, відновлення шкіл і лікарень, а також соціальне житло для ВПО.

«Важливо, щоб люди, які втратили дім через війну, могли повернутися до нормального життя», — наголосив прем'єр.

Сергій Корецький зазначив, що від початку року за цією програмою профінансовано вже 125 проєктів у різних громадах.