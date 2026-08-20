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Уряд спрямує 4,9 млрд гривень на відновлення громад, які постраждали від війни або прийняли велику кількість ВПО

Це кошти від Європейського інвестиційного банку.

Уряд спрямує 4,9 млрд гривень на відновлення громад, які постраждали від війни або прийняли велику кількість ВПО
Прем'єр-міністром України Сергій Корецький
Фото: Зоряна Стельмах

Уряд спрямує 4,9 млрд грн від Європейського інвестиційного банку на відновлення громад. 

Про це повідомив Прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Кошти отримають ті громади, які постраждали від бойових дій або прийняли велику кількість внутрішньо переміщених осіб. 

За словами Корецького, гроші підуть на модернізацію систем водопостачання, відновлення шкіл і лікарень, а також соціальне житло для ВПО. 

«Важливо, щоб люди, які втратили дім через війну, могли повернутися до нормального життя», — наголосив прем'єр.

Сергій Корецький зазначив, що від початку року за цією програмою профінансовано вже 125 проєктів у різних громадах.

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