У 2024-2026 роках в межах так званого Національного кешбеку українцям надали державної грошової допомоги на понад 9,6 млрд гривень. Частина коштів була повернута на рахунки Міністерства економіки, а звідти частина – до державного бюджету.

Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки на запит про суму, що не була використана громадянами і повернулася в бюджет України. Кошти надавали за трьома різними програмами:

КПКВК 1201430 «Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги»;

КПКВК 1201720 «Надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва та часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва»;

КПКВК 1201700 «Надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва».

За першою програмою з коштів спецфонду державного бюджету в 2024 році перерахували 388 072 982, 85 гривень. З цієї суми на рахунки міністерства повернуто 304 396, 76 гривень, а з них 148 499, 71 грн списали до державного бюджету в зв'язку з закінченням бюджетного періоду.

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У 2025 році перерахували 1 540 578 921, 46 гривень. На рахунки Мінекономіки повернуто 2 016 481,96 гривень, з них 334 999,62 грн перераховано до державного бюджету, а 1 681 482, 34 списано до бюджету в зв'язку з закінченням бюджетного періоду.

У 2026 році перераховано 699 117 916, 75 гривень. На рахунки міністерства станом на 11 серпня повернуто 73 059 497, 46 грн, з них у серпні повернуто 71 105 269, 59 гривень. До бюджету перераховано 545 275, 29.

Таким чином за три роки за програмою українцям перерахували 2 627 769 821,06 гривню. З них на рахунки міністерства за всі роки повернуто 75 380 376,18 грн. А з них до державного бюджету в зв'язку з завершенням бюджетного періоду повернуто і списано 2 710 256,96 грн.

За програмою «Надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва та часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва» з коштів спецфонду у 2025 році перерахували громадянам 4 110 713 998, 15 гривень. На рахунки Мінекономіки повернуто 2 902 287, 70 гривень, з них 504 031, 71 грн списано до бюджету в зв'язку з закінченням бюджетного періоду.

Цьогоріч станом на 11 серпня повернуто 109 847 284, 44 гривні. До бюджету перераховано 1 761 144, 30 гривень.

Тобто за обидва роки за цією програмою на рахунки міністерства повернуто 112 749 572,14 грн. З цієї суми до бюджету повернулися 2 265 176, 01.

За бюджетною програмою «Надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва» у 2026 році на підставі подань перераховано 2 940 285 029,09 гривень. На рахунки Мінекономіки станом на 11 серпня 2026 року повернуто 493 316 637,11 грн, з яких у серпні 2026 року повернуто 488 727 733,61 гривень.

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Національний кешбек

Програму було запущено у вересні 2024 року. З 1 березня 2026 вона працює за оновленою диференційованою моделлю: 15% – на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту (косметика та засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, для ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття, а також тверді та м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп), 5% – у сегментах, де українські виробники вже мають сильні позиції на ринку (солодощі, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, снеки, консервовані та заморожені продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти, олія, м’ясо, молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів), соуси та приправи). У міністерстві пояснили, що такий підхід дає змогу більш точно спрямовувати державну підтримку і стимулювати попит саме в тих категоріях, де є потенціал для заміщення імпорту.

З 20 березня до кінця травня 2026 року в межах кешбеку діє програма на пальне.

Накопичені кошти громадяни можуть спрямувати на оплату комунальних та поштових послуг, придбання продуктів харчування, медичних виробів чи ліків українського виробництва, купівлю книжок, а також на донати для благодійності та підтримку ЗСУ. Невикористані до певної дати кошти повертаються державі.